Justin Trudeau no asistirá al encuentro entre AMLO y Trump por el T-MEC

Aunque AMLO y Donald Trump acordaron celebrar la entrada en vigor del T-MEC en Washington DC, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau no se lanzará. Esto lo confirmó Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este 6 de julio ante las preguntas de los reporteros.

Como saben, este 8 y 9 de julio AMLO junto con su comitiva estarán en Estados Unidos para reunirse con el magnate y ver qué rollo con el T-MEC —en medio de los pendientes de la agenda bilateral, como la situación de los migrantes mexicanos.

“A las 9:30 tengo entrevista con Justin Trudeau, él no puede asistir a este encuentro del miércoles (en Washington). No sé que me vaya a plantear. Nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar”, comentó @lopezobrador_. pic.twitter.com/AyONAszDnl — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 6, 2020

Del lado mexicano se buscaba la participación de Justin Trudeau. Sin embargo, el primer ministro de Canadá declinó la invitación y agendó una llamada telefónica con AMLO para esta mañana.

“Ayer me informó el secretario de relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que quiere (Justin Trudeau) tener una conversación telefónica (…) A las 9 y media tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá. El no puede asistir a este encuentro del miércoles según informaron, no sé qué me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar. Entonces vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy”, explicó AMLO.

¿Quiénes van a Estados Unidos?

También en respuesta a al pregunta que hizo la reportera Isabel González sobre si Beatriz Gutiérrez Müller acompañaría al presidente, AMLO dijo que no y dio un repaso a la lista de su comitiva

El carnal Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el jefe de la Oficina de Presidencia Alfonso Romo, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos y Daniela Asaf de la Ayudantía integrarán la comitiva que viajará a Estados Unidos.

Junto con ellos también irá un grupo de 12 reporteros y periodistas, según dijo AMLO.

De acuerdo con AMLO, él se quedará en la Embajada de México en Estados Unidos mientras que la comitiva se alojará en un hotel —donde los gastos correrán a cargo del gobierno de Donald Trump.

El mandatario prometió representar a nuestros connacionales y hablar de ellos ante el gobierno del magnate, aunque la agenda es supuestamente mero protocolo para celebrar el inicio del T-MEC.

La prueba COVID-19

A propósito de su viaje, AMLO confirmó que también se hará la prueba del coronavirus.

“Sí me voy a hacer la prueba el día de hoy por la tarde y ya mañana les informo, no tengo ningún síntoma”, declaró para después explicar que sería irresponsable salir del país si está enfermo.

“Sí me voy a hacer la prueba (de COVID-19), posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza (el tiempo) a que me den el resultado, ya mañana les informo”, comentó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/67otcamJ5z — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 6, 2020

De ser necesario y si los protocolos lo requieren, también se haría la prueba en tierras gringas en su primer viaje internacional y además, su primer encuentro con Donal Trump —quien se prepara para las elecciones presidenciales de este 2020 en medio de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia de coronavirus.

Hasta este 6 de julio, Estados Unidos ha registrado dos millones 888 mil 729 casos acumulados de coronavirus a nivel mundial, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.