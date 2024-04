Lo que necesitas saber: La acusación contra Kalimba se hizo en 2023, por hechos ocurridos en 2020. El cantante obtuvo el beneficio de seguir su proceso en libertad.

No es la primera vez que el cantante pop está metido en problemas legales por, presuntamente, abusar sexualmente de una mujer. En 2010, Kalimba incluso pisó la cárcel por una acusación del tipo. Ahora podría pasar nuevamente: ya está vinculado a proceso.

Kalimba es acusado de abusar de la cantante Melissa Galindo / FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Kalimba sigue en libertad, sólo se le pidió no acercarse a quien lo acusa

Desde hace varios días, sonaba en redes las acusaciones en contra de Kalimba, pero fue hasta ayer, 18 de abril, que el asunto se confirmó, al darse a conocer su vinculación a proceso por el delito de abuso sexual agravado. Sin embargo, el juez le dio chance al cantante de pasar el proceso en libertad, por lo que todavía tuvo la oportunidad de hablar con medios.

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la única medida cautelar que el juez le impuso a Kalimba fue la de no acercarse y no comunicarse con la víctima. Fuera de eso, el cantante no tiene otra restricción.

El cantante Kalimba a su salida de los juzgados del Reclusorio Oriente/FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

“Sigo confiando en las autoridades”, dice Kalimba

“Estoy muy tranquilo”, aseguró Kalimba al salir de la audiencia que duró más de seis horas en el Reclusorio Oriente de la CDMX. “Sigo confiando en las autoridades y la ley. Mi inocencia se probará en el proceso que sigue. No hay más que decir”, agregó Kalimba… y sí, de hecho, el juez les solicitó al cantante y la parte acusadora no dar declaraciones a medios, para no entorpecer el proceso.

La acusación en contra de Kalimba se hizo en 2023 por hechos ocurridos en 2020 / FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con diversos medios, Kalimba fue acusado por una colega suya, la cantante Melissa Galindo. La mujer asegura que, en 2020, el exintegrante de OV7 le realizó tocó sin su consentimiento y también la agredió verbalmente.

“Yo ya lo conocía y se había portado muy bien conmigo”, comentó Melissa en el video en el que acusó a Kalimba, el cual difundió en redes. De acuerdo con la cantante, el exOV7 la agredió al salir de uno de sus conciertos, de los cuales ella fue telonera.

