En un año que queremos olvidar, el 2020 vuelve a conmocionar al mundo del deporte y ahora es el turno del futbol americano. Kevin Greene, salón de la fama de NFL y uno de los mejores jugadores defensivos más poderosos y efectivos falleció el día de hoy a los 58 años.

En su ilustre carrera como apoyador y ala defensiva, registró 773 tacleos, 160 capturas al mariscal de campo, 5 intercepciones y 23 pérdidas de balón forzadas para los 4 equipos en los que estuvo en la NFL, como Los Angeles Rams, Carolina Panthers, San Francisco 49ers y los Pittsburgh Steelers.

Entró al salón de la fama de la NFL en el año 2016 después de 15 temporadas y su mayor logró son esas 160 capturas, que lo ubican como el tercer jugador con más capturas en la historia de la liga. La causa de su muerte aun se desconoce y todo el mundo del futbol americano lamenta la pérdida de Greene como el presidente y director ejecutivo del Salón de la Fama, que comentó: “Toda la familia del Pro Football Hall of Fame lamenta el fallecimiento de Kevin Greene“.

Su carrera como jugador no pudo coronarla como campeón, a pesar uno de los mejores jugadores de la NFL. Su título llegó como entrenador de los Green Bay Packers en 2011 durante el Super bowl Super Bowl XLV, en el que los Packers derrotaron a los Steelers por 31 a 25.

Después del retiro, probó suerte en la WCW (World Championship Wrestling), extinta empresa comprada por WWE. Debutó en un encuentro en parejas con el también ex jugador retirado Steve McMichael y tuvo un feudo con éste que terminó en una lucha mano a mano que ganó.

Compartió ring con algunos de los más grandes luchadores profesionales de la historia y salón de fama como Ric Flair, Roddy Pipper Bill Goldberg, Kevin Nash, Scott Hall y X-pac. Entre sus llaves más utilizadas eran la contralona y la famosa “figura 4” para rendir a sus rivales.

Imagine any other celebrity doing the WCW Worldwide promos that most of the wrestlers didn’t even like doing.

Kevin Greene clearly loved wrestling and could’ve excelled in it as well as he did football.

Rest In Peace. pic.twitter.com/wCeKDCvMps

— WCW Deep Cuts (@WCWdeepcuts) December 22, 2020