Kim Jong-un rompe en lágrimas durante discurso y ofrece disculpas por fallas de su gobierno

Desde las lágrimas de López Portillo, no se había visto algo tan fal… digo, tan conmovedor. Según especialistas, las lágrimas de Kim Jong-un podrían ser un recurso para ganarse la simpatía de los norcoreanos, o bien, una muestra de las presiones a su gobierno, ahora que están pasando por una grave crisis, derivada de la pandemia.

En un acto fuera de lo usual, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ofreció disculpas a sus gobernados. Durante el discurso pronunciado luego del desfile militar por el 75 aniversario del Partido de los Trabajadores, el líder se echó unas palabras que, para The Korea Times, fueron cuidadosamente escogidas, con el fin de conseguir la simpatía de los norcoreanos.

Y bueno, si ese era el objetivo: misión cumplida. En las imágenes que ahora se difunden en redes, se ve las reacciones de militares y gente que presenció el mensaje, las cuales rompieron en llanto junto con su líder (sin contar las muestras de apoyo que ha recibido de usuarios de Twitter, quienes ya hasta lo ven como un líder noble).

“Nuestra gente ha depositado su confianza en mí, tan alto como el cielo y tan profundo como el mar, pero no siempre he podido estar a la altura satisfactoriamente. Lo siento mucho por eso“, cita The Guardian la traducción de The Korea Times.

Además de mostrar los resultados de sus clases de actuación su sensibilidad, Kim Jong-un aprovechó el desfile realizado en Pyongyang, capital de Corea del Norte, para presentarle a la banda un nuevo misil balístico intercontinental y mucho más del innecesario equipo militar que se ha producido durante su mandato.

Otro momentazo, fue cuando agradeció a las tropas por sus esfuerzos contra la pandemia y los recientes desastres naturales. Durante este momento aseguró que nadie podía no agradecerles por su “heroica devoción” sin derramar lágrimas.

North Korean leader Kim Jong-un wipes away tears as he thanks troops for their efforts against Covid-19https://t.co/RDu0LgyS3H pic.twitter.com/tK4VdT2L2f — BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2020

Lágrimas de Kim Jong-un son muestra de las presiones a su gobierno

Otra de las lecturas de lo ocurrido en Corea del Norte apunta a que, lejos de ser fingidas, las lágrimas de Kim Jong-un son un reflejo de las presiones a las que está siendo sometido, ahora que su gobierno enfrenta una dura crisis derivada de la pandemia.

“Debajo de su mensaje, uno puede sentir que Kim siente mucha presión sobre su liderazgo”, señaló para Korea Times el director de la división de Corea del Norte en el Instituto Coreano para la Unificación Nacional, Hong Min.

Por su parte, los especialistas consultados por la BBC se inclinan por señalar que Kim Jong-un puede estar tratando de mostrar humildad, ahora que su gobierno no pasa por el mejor momento.