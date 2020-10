Kim Jong Un le mandó sus mejores deseos a Trump para que se recupere pronto

Ahora que el presidente Trump fue trasladado a un hospital militar para que lo estén monitoreando tras infectarse con COVID-19, el lider norcoreano Kim Jong Un le mandó sus mejores deseos.

De acuerdo con la agencia de noticias de Corea del Norte KNCA, el mandatario mandó a decirle a Trump que espera que se recupere lo antes posible, tanto él como su esposa.

Dijo que estaba seguro que superarían la enfermedad y les envió “un cordial saludo”.

#BREAKING North Korean leader Kim Jong Un tells #PresidentTrump he hopes he'll recover 'as soon as possible': KCNA pic.twitter.com/K60ZgHxLSw

— AFP news agency (@AFP) October 2, 2020

Trump dice que está bien

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos agradeció a todos el apoyo y la preocupación por su salud y la de su esposa. Explicó que estaba bien pero que iba a trasladarse al hospital para monitorear que todo fuera bien en los próximos días.

De igual forma explicó que Melania Trump, su esposa, está bien.

Lo que sí está muy canijo —además de su sorpresivo viaje a un hospital militar por síntomas de COVID-19— es que Donald Trump recibió un tratamiento experimental, un conjunto de medicamentos que no ha sido aprobado para su uso público, en vistas de bajarle los síntomas.

El anuncio, confirmado por la Casa Blanca, dice que le dieron una inyección de 8 gramos de anticuerpos policlonales desarrollados por la farmacéutica Regeneron.

Fue la noche de ayer, 1º de octubre, cuando el mandatario anunció por medio de sus redes sociales que resultó positivo a COVID-19 al igual que su esposa, por lo que permanecerían en cuarentena.

De acuerdo con The New York Times, las dudas de Trump sobre su salud se debieron a que Hope Hicks (su asesora más cercana y positiva a COVID) viajó con él a bordo del Air Force One, no una, ni dos… sino en varias ocasiones durante esta semana. Incluso lo acompañó a Minnesota el miércoles por la noche, donde el republicano realizó un mitin de campaña.