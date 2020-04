“La chamba es chamba” dicen asaltantes a pasajeros de una combi en Estado de México

Porque nunca faltan “los que están viendo el diluvio y no se hincan”… Uno pensaría que con la pandemia de coronavirus que está viviendo nuestro país, muchos asaltantes dejarían atrás sus actividades delictivas para al menos tirarle un poco de paro a todos los trabajadores que no se pueden dar el lujo de quedarse en casa, pues su chamba es indispensable y por lo mismo están casi obligados a viajar en transporte público. Pero no, al parecer hemos pecado de ilusos una vez más.

Y es que en el siempre sorprendente Estado de México, un par de sujetos fueron captados en video mientras asaltaban a varios pasajeros dentro que viajaban en una combi proveniente de Ixtapaluca. Pero eso quizá no sea lo que más nos provoca coraje, sino que al final los maleantes mencionan a la gente que “la chamba es la chamba” y que si está muy mala la situación, pero pues ya ni modo. El cinismo en toda la extensión de la palabra.

En un clip –que fue difundido por el periodista Jorge Becerril– se pueden ver a dos jóvenes subir a la unidad de transporte como si fueran un par de pasajeros más. Sin embargo, segundos después ambos se levantan de sus lugares y comienzan a exigir a las personas que entreguen sus pertenencias, todo a punta de groserías y al parecer con ayuda de algunos objetos punzocortantes.

“Chofer, sino te quieres morir ponte bien ver**, no quiero que me hagas una mamada”, dice uno de los asaltantes al conductor, quien al parecer va circulando por la Autopista México-Puebla. Vean el video a continuación:

“¡Chofer sino te quieres morir ponte bien verga, no quiero que me hagas una mamada!”, circula en #RS otro asalto en el @Edomex, presuntamente sobre la México-Puebla. #SiLosReconocesDenúncialos #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/k50upYDfJ4 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 2, 2020

Al final, los asaltantes se bajan de la combi amenazando a la gente que no intenten perseguirlos porque los van a matar, todo acompañado de un “La chamba es chamba”, que sin duda es de las cosas más cínicas que hemos escuchado en los últimos meses. Y miren que la lista es bastante larga.

¿Será que los delitos de este tipo disminuirán durante la cuarentena o al contrario? ¡Ni ante el coronavirus se tientan el corazón!