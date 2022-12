Los vampiros no siempre son vampiros. Bueno.. o sí lo son, pero no lo saben. No siempre se alimentan de aldeanos desprevenidos, ni encajan sus colmillos brillantes en tu cuello —no, tampoco brillan mientras juegan beisbol al ritmo de Muse. A veces, los vampiros son personajes que, como nosotros, y sin darnos cuenta, estamos fascinados por la sangre.

“Me volví vampiro”, confiesa entre risas el escritor mexicano, nacido en Torreón, Vicente Alfonso sobre el tiempo que pasó escribiendo su más reciente novela.

La novela se llama ‘La Sangre Desconocida’, pero de desconocida nomás tiene el título. En sus páginas y durante los meses que trabajó en ella, Alfonso consiguió un registro gigantesco de todas las maneras en que la sangre nos rodea —”simbólicamente, es el centro de nuestra vida”, dice—. Asesinatos o misterios; vida o muerte. Menstruación. Sangre en la nariz. De animales o de humanos. Comida, a veces.

La sangre está hasta en una canción de Thalía, bromea Vicente Alfonso. Y no es coto.

Foto: La Sangre Desconocida, Alfaguara

Pero bueno, volviendo al tema, ‘La Sangre Desconocida’ es una novela policiaca que viaja por el tiempo. Sigue la desaparición de una joven millonaria estadounidense —heredera de un emporio de cigarros. En el misterio podría estar involucrada su vecina de cuarto, una mexicana que se llama Rosario. Son los años setenta.

Al mismo tiempo, en México, un profesor de Derecho y una estudiante idealista discuten sobre cuál es el camino correcto para salvar el mundo. Cuarenta años más tarde, una profesora y su esposo descubren que los grupos armados en Guerrero siguen separando familias.

La novela de Vicente Alfonso también nos presenta una ciudad de ficción, que —así como los vampiros— no es ficción.

Hablamos de Camel City, imaginada en Estados Unidos, específicamente en Carolina del Norte. El autor mexicano pasó unos meses escribiendo su novela en esa zona. “Camel City existe”, nos dice Alfonso.

Se llama en realidad Winston-Salem. Cerquita está la ciudad de Raleigh. “Son puras marcas de cigarros”, ríe. “Me parecía tan simbólico que la marca de cigarros bautice a la ciudad que para una novela policíaca está inmejorable”. Ya verán cómo juega en la historia.

‘La Sangre Desconocida’ transcurre entre grupos políticos —que ahora llamaríamos activistas, pero antes les decían muy diferente. Las Panteras Negras en Estados Unidos, la Liga 23 de Septiembre que escandalizaba nuestro país.

“Es la disyuntiva que enfrentaban los jóvenes de esa época. Querían cambiar al mundo, pero no se ponían de acuerdo en cómo. No sabían si seguir la vía institucional o utilizar otra vía como la desobediencia civil”, cuenta Vicente Alfonso. “En buena medida la novela es también un homenaje a la juventud que militó en esos movimientos y que no les fue reconocido. Podemos estar de acuerdo, o no, en sus métodos, pero también es parte de la campaña de desprestigio que se orquestó contra estos movimientos y sigue ocurriendo”.

Foto: La Sangre Desconocida, Alfaguara

En fin, ‘La Sangre Desconocida’ de Vicente Alfonso ya la encuentran en librerías. Es de Alfaguara y acá arribita está la portada.