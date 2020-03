Posible vacuna contra el coronavirus comenzará a ser probada en humanos este lunes

Si bien es importante habituarnos a realizar constantemente las medidas sanitarias preventivas con el fin de evitar contagiarnos de coronavirus y otras enfermedades, la realidad es que no podremos vencer a ninguna pandemia hasta que no contemos con una vacuna eficaz contra la cepa particular que la origina. Por eso, la noticia que nos llega desde nuestros vecinos del norte es tan importante: este lunes comenzarán las pruebas en humanos de una posible vacuna contra el COVID-19.

La noticia la dio a conocer Fox News de acuerdo con información proporcionada por un funcionario del gobierno estadounidense. Los lotes de la vacuna, denominada como mRNA-1273, provienen del Laboratorio Moderna (ubicado en Massachusetts) y fueron enviados al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.



El plan era que dichos lotes fueran utilizados en pruebas con humanos hasta abril, sin embargo, el primer voluntario recibirá una dosis este mismo lunes según informó la fuente del gobierno estadounidense. Las pruebas se realizarán en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, e incluirán a 45 voluntarios.



El objetivo por el momento es muy preciso: detectar posibles efectos secundarios de la vacuna en el organismo humano. De acuerdo con el informe que Fox News realizó en colaboración con AP, otros cuatro laboratorios ya hicieron pruebas en animales con otras posibles vacunas, sin embargo, no detallaron los resultados de éstos ni la fecha tentativa para que sean probadas en voluntarios humanos.

Si bien la tradición marca que las vacunas sean probadas precisamente en animales primero, el desarrollo de la mRNA-1273 recibió la asistencia de científicos chinos que formaron parte del primer equipo que logró descifrar el genoma del virus, y es por eso que se tomó la decisión de ‘saltar’ el paso de probarla en animales. Crucemos los dedos para que todo salga bien y ésta se la buena.