Policías de CDMX arrebatan bici y canasta a ‘Lady Tacos de Canasta’; ciudadanos la resguardan y se la regresan

La tarde de este jueves 20 de agosto, policías de la CDMX volvieron a ser el centro de atención luego de que fueran captados confiscando, de manera arbitraria, la bicicleta de la conocida ‘Lady Tacos de Canasta’, quien en 2016 se volvió popularmente conocida gracias a un videoclip donde anuncia sus productos con su estilo peculiar.

Pero eso no fue lo único, ya que los elementos de seguridad capitalinos también tiraron al suelo los tacos de canasta con los que la muxe, originaria de Oaxaca, se ha vuelto popular y querida en el Centro Histórico de la CDMX. Esto a pesar de que muchas personas trataron de evitar que los policías se llevaran la bicicleta que es el sustento económico de ‘Lady Tacos de Canasta’.

‘Lady Tacos de Canasta’ difundió todo en un live a través de Facebook

Fue a través de un video en vivo, transmitido en su cuenta de Facebook, donde ‘Lady Tacos de Canasta’ mostró y contó lo que los policías capitalinos le hicieron. Al parecer, todo comenzó luego de que ella se tomara un descanso de trabajar y se dispusiera a tomar un agua fresca con uno de sus amigos, momento en donde elementos se le acercaron.

“Miren cómo llegan todos, como si fuéramos rateros”, menciona cuando llegan varios policías de la CDMX, quienes decomisan la bicicleta y dejan una gran parte de la mercancía tirada en el suelo. Todo esto con decenas de personas viendo lo que ocurre y con una cantidad algo impresionante de elementos de seguridad llevando a cabo el operativo.

🧺 Policías le quitan bicicleta y mercancía a #LadyTacosDeCanasta. Además de quitarle su canasta y la bicicleta, la persona afectada denunció que la autoridad la amenazó con imponerle una multa. Minutos más tarde ciudadanos lograron recuperar su herramienta de trabajo. #MVM pic.twitter.com/7TfWdwR2sS — MVM Noticias (@MVMNoticias) August 20, 2020

Afirma que necesita trabajar y vivir de sus tacos de canasta

“¿Saben lo difícil que es salir a vender 200 tacos… que ni siquiera es una millonada”, menciona ‘Lady Tacos de Canasta’ con lágrimas en los ojos, la voz entrecortada y mientras continúa caminando por las calles de la ciudad, afirmando que le quitaron su bici y su canasta con el fin de que ella se presente a las autoridades y pague una multa.

“Todos los días he tenido que vender, que salir a trabajar, pero no hay otra manera. Ustedes saben que para allá, para la casa, no hay otra manera de cómo…”, menciona Lady Tacos de Canasta en su video, mientras continúa caminando por el Centro Histórico de la CDMX, al parecer camino a dónde tienen su bici.

Un bicitaxista y los ciudadanos rescataron la bici de ‘Lady Tacos de Canasta’

La cadena de televisión, Telediario, dio a conocer el momento en el que un hombre llamado Axel, quien trabaja como bicitaxista, le regresa a ‘Lady Tacos de Canasta’ su bicicleta, afirmando que los ciudadanos la rescataron de las autoridades y él se dispuso a llevarla a su dueña a bordo de su vehículo que también es una bicicleta.

Además el sujeto le dice a ‘Lady Tacos de Canasta’ que su canasta de tacos está en un establecimiento ubicado en la avenida 5 de mayo. Al final, la conocida vendedora agradece a todas las personas por ayudarla en estos momentos y evitar que su fuente de trabajo le fuera arrebatada, afirmando que mañana tendrá que salir a trabajar porque no hay de otra.

Las autoridades no han mencionado nada al respecto

Como es su costumbre, las autoridades capitalinas no han dicho nada sobre lo sucedido, sólo que los elementos involucrados ya fueron presentados ante ‘Asuntos internos’ para que declaren lo que ocurrió. Todo sin dar motivos o detalles del hecho…