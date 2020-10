LadyMP: Mujer provoca accidente y se resiste al arresto por trabajar en el Ministerio Público

En nuestro México Mágico puede surgir un nuevo Lord o una nueva Lady todos los días, y uno de los casos más recientes es el de la llamada #LadyMP. Resulta que una mujer provocó un fuerte accidente vial en carreteras de Cancún el pasado viernes, y se puso en un plan de aquellos cuando fue abordada por la policía porque supuestamente trabaja en el Ministerio Público de Quintana Roo… y ni modo de pagar por sus acciones, ¿no?

En redes sociales circuló el video donde la mujer, identificada como “Catalina”, discute con los oficiales que la abordaron tras el accidente que presuntamente ella provocó, donde chocó contra una adulto mayor y luego se fue contra un poste por conducir en estado de ebriedad. Su actitud soberbia y burlona hacia los policías por su presunto rango, hizo que la gente la bautizara como #LadyMP.

“Comandante, somos del grupo, no hay problema, no me trates como delincuente… sí estoy ‘5-2’, lo acepto, vengo pendiente, pero la ‘Foxy’ chocó antes de… ¿dónde estamos?, no se donde estamos, para eso están ustedes”, dice la mujer mientras realiza una llamada telefónica menospreciando las labores de los policías… “Aprende tus protocolos”, le dice también a una de las oficiales.

Más adelante, cuando uno de los elementos le pide que se identifique, la mujer les da su cartera para que ellos saquen alguna de sus credenciales, cosa que está prohibidísima y hubiera resultado en un terrible error por eso de los protocolos.

📹🤣 Ya tenemos nueva Lady, se trata de Catalina, una mujer a la que ya le apodan #LadyMP, por chocar en presunto estado de ebriedad contra un poste en Cancún, y tratar de identificarse como integrante del #MP pic.twitter.com/4O9rPxUJ67 — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) October 9, 2020

Nieto del adulto mayor contra el que chocó #LadyMP compartió el caso en Facebook

Además del video viral que circuló en redes sociales, el usuario de Facebook Joseph Ramírez compartió fotos del accidente y un video del momento en que la mujer finalmente es arrestada y conducida a una unidad de la Policía. El usuario dice ser el nieto del hombre contra el que chocó #LadyMP.

Joseph comentó en su post que la mujer dijo ser “pudiente” por trabajar como ministerial y amenazó con usar su poder para librar este asunto porque no concebía que la detuvieran sólo por chocar un carro.

De acuerdo con declaraciones dadas a El Universal por él, ya en las instalaciones de la Fiscalía la mujer fue llevada a servicios médicos, lo que no hicieron con su abuelo. Posteriormente los presionaron para firmar una hoja de “perdón”, prometiéndoles que si lo hacían, la mujer se encargaría de reparar los daños de su vehículo. Por ahora están a la espera de realizar una denuncia formal contra la mujer.