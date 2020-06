Llegó #LadyPizza: No quería usar cubrebocas y agredió a personal de pizzería en Edomex

En redes sociales circula un video en el que se puede ver a una mujer agrediendo e insultando a personal de una pizzería en Naucalpan, Estado de México; pues, aparentemente, no querían atenderla por no portar cubrebocas, por lo que ahora le apodan #LadyPizza.

Así es, en este video que dura dos minutos, se ve a una mujer intentar entrar a una pizzería, y aunque un hombre de seguridad intenta detenerla, ella lo empuja y se dirige directamente con los empleados.

La mujer comienza a insultarlos y les pregunta quién la va a atender, quién le va a dar su pizza. Sin embargo, uno de los trabajadores le da una respuesta negativa y ella comienza a agredirlo aventándole algunos objetos que encontraba a su paso.

El hombre que en un inicio intentó detenerla para que no entrara a la pizzería, también trató tranquilizar a la mujer, pero también comenzó a recibir golpes e insultos. De hecho, lo amenaza diciéndole que puede llamar a su banda para que lo baleen.

De repente los trabajadores de la pizzería también intentan calmar a esta mujer, quien exige intensamente que le vendan una pizza y amenazando con que parará una patrulla o llamará a su pareja para que los golpee (por estos segundos del video se puede apreciar cómo se le sale un zapato al patear el mostrador).

Cuando alguien le pregunta por qué no quieren atenderla, ella responde que supuestamente se encontraba formada y que el personal le advirtió que no le venderían nada si no portaba un cubrebocas, por lo que dice que al recibir la indicación se lo puso pero que aún así no la quisieron atender.

La mujer finalmente se rindió y decidió retirarse de la pizzería, no sin antes amenazar a uno de los empleados advirtiéndole que ya lo ubicó y sabe dónde trabaja.