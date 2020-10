Lástima, Margarita: Tribunal Electoral niega registro a México Libre

En las primeras horas de este 15 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la decisión final: el INE estuvo en lo correcto y México Libre no obtendrá el registro como partido político.

Con 3 votos a favor de que se creara el partido y 4 votos en contra, los magistrados respaldaron el proyecto del ministro José Luis Vargas Valdez, quien propuso negar el registro al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

¿Las razones? Bueno, a grandes rasgos los señalan por no acreditar las aportaciones que recibieron de supuestos simpatizantes. Además, hay otras fallas interesantes como la falta transparencia y huecotes en la rendición de cuentas.

En aras de los principios de transparencia y máxima publicidad, y por considerarlo un asunto de interés general, con fundamento en el Acuerdo 9/2020 aprobado por la Sala Superior para la publicación de los proyectos de resolución… (1/9) https://t.co/5KkRQoUFp0 pic.twitter.com/I2fV8g9AsJ — José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) October 13, 2020

Confirman los apuntes del INE sobre México Libre

Fue el pasado 4 de septiembre, después de una laaaarga sesión, que el Consejo General del INE determinó, con 7 votos en contra, que México Libre no tendría su registro como partido político debido a que tiene 8.18% de recursos no comprobados.

Por si alguien no los tiene ubicados: esta organización surgió de la derrota presidencial de Margarita Zavala en el 2018.

En aquella elección, la nacida en la Ciudad de México buscó la vía independiente y no levantó ni polvo. Entonces, en agosto —un mes después de haber perdido en las urnas—, anunció la creación de una asociación civil que bautizó como LIBRE. La movida política fue, obviamente, apoyada por su esposo desde 1993, el expresidente Felipe Calderón.

Ahí comenzó un largo camino para cumplir con todos los requisitos para intentar llevar a México Libre a convertirse en partido político.

Nueve días después de la bateada original, Margarita Zavala y Felipe Calderón impugnaron ante el Tribunal Electoral argumentando que la decisión del INE no estuvo fundada ni motivada debidamente.

Según la pareja que antes vivió en Los Pinos, fueron entregadas al INE las copias de las credenciales de cada una de las personas que apoyó monetariamente a México Libre. Incluso, aseguraron, se entregaron copias de las tarjetas de crédito utilizadas para las aportaciones y hasta una carta personal firmada.