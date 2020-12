No podía saberse: Layda Sansores se registra como aspirante a gobernatura de Campeche

Luego de unos días de haber anunciado sus deseos de intentar –por cuarta vez– convertirse en la próxima gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón, dio a conocer que ya se ha registrado como aspirante a dicho puesto político y llevar la 4T al sureste mexicano.

Fue a través de un video posteado en su cuenta de Twitter donde Sansores dio a conocer la noticia. “Estoy convencida de que, juntos, consolidaremos nuestra lucha de tantos años. Es tiempo de que la 4T, el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador llegue también a esta tierra”, indicó en su posteo donde se le ve realizando el papeleo.

La cuarta es la vencida para Layda Sansores

Como les comentamos anteriormente, las elecciones de 2021 serán donde Layda Sansores intentará de nueva cuenta convertirse en la titular del Ejecutivo de Campeche, aunque será la segunda vez que lo haga bajo la bandera de Morena, partido con el que ganó el mando de la alcaldía Álvaro Obregón (la cual más adelante tendrá a un sustituto/a en el cargo) .

Y es que en el año de 1997, Sansores se postulo con apoyo del PRD; en 2003, lo hizo con el extinto partido de Convergencia (sí, el de la canción de “Naranja, naranja, esto es Convergencia); y hace cinco años lo intentó con Morena, quien terminó en el tercer lugar de las elecciones estatales y justo por detrás del PRI y el PAN.

Deberá pedir licencia para su cargo cuando sea el momento

El pasado 21 de noviembre, cuando Layda Sansores destapó su intención de ser gobernadora de Campeche, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que veía bien que la alcaldesa participara en las elecciones de 2021. Sólo le recordó que existe un proceso para poder dejar su cargo, pues legalmente deberá pedir licencia y el Congreso de la Ciudad de México elegirá un sustituto o sustituta para la alcaldía.

Por otro lado, parece que AMLO tuvo que ver algo con esto. No lo decimos como cizaña, de hecho, en diciembre del año pasado ella mencionó que solamente se aventaría a obtener la gobernatura del estado sólo si López Obrador la convencía de dejar su puesto como alcaldesa de la CDMX, de acuerdo con El Universal.

En redes sociales se hizo tendencia el #LaydaTraidora

Como seguramente ya se dieron cuenta, el anuncio de Sansores no fue muy bien recibido que digamos, pues en redes sociales se posicionó el hashtag #LaydaTraidora, en el cual muchos afirman que Sansores no puede gobernar una entidad que no conoce.

Y bueno, hubo quienes hasta le recordaron la tranza acción realizada en 2018, donde facturó al Senado de la República varios gastos personales en productos “necesarios” para realizar sus labores legislativas. Una lista que incluía productos en tiendas departamentales, juguetes, maquillaje y hasta un kilo de jamón serrano.

