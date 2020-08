Dice Gutiérrez Müller que Leona Vicario también dio dinero y no la filmaron

Después del controvertido video donde aparece el hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo de un funcionario público para meterlo a las filas de Morena, apareció Beatriz Gutiérrez Müller para abonarle a la polémica. ¿Cómo? Con una extraña comparación que involucra a Leona Vicario, la periodista histórica de la Independencia de México.

“(Leona Vicario) también dio dinero y no la grabaron”, señaló la tuitera consentida de nuestro país.

¿Neta dijo eso? Neta dijo eso. Todo sucedió mientras Beatriz Gutiérrez Müller —en su papel oficial como presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica— encabezaba la develación de estatuas en el Paseo de las Heroínas, en la Ciudad de México.

Ahí les va la frase textual:

“En particular me siento muy contenta porque vamos a develar la estatua de Leona Vicario”, apuntó Gutiérrez Müller. “Ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para dar mensajes para confrontar ideas, con personajes anti-independentistas y que también dio dinero. Y no la grabaron. Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario para que todos pudieran comer en los campamentos y lucháramos por la Independencia”.

No fue la única frase de Gutiérrez Müller

La verdad es que, aunque no lo dijo textual, el discurso que dio para la develación de estatuas en el Paseo de las Heroínas estuvo cargado de pedradas respecto al video de Pío López Obrador recibiendo una lanita de parte de David León, actual funcionario de la cuatroté.

Además de Leona Vicario, Gutiérrez Müller mencionó aportaciones económicas de muchas otras mujeres.

“Nos han dado mucho, incluido el dinero. Dinero, aportaciones económicas, antes no se les podía filmar, ahora se les puede filmar”, comentó.