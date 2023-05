Desde el pasado 30 de abril se reportó la desaparición de Lesly Martínez. Ayer, 9 de mayo, cuando todavía sus familiares exigían información del caso, se reveló que las autoridades conocían de su muerte desde hace días.

En una reunión con las autoridades en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), los familiares de Lesly Martínez fueron informados que, desde el viernes 5 de mayo, se tiene una confesión de parte del presunto responsable de la muerte de la joven.

Desaparición de Lesly Martínez / Captura de pantalla

“El policía de investigación, el fiscal, las autoridades sabían y no le dijeron nada a la familia. Estamos en martes [9 de mayo], no la han buscado. No lo han detenido a él, no han detenido a su familia. Su familia también sabía”, reprochó una de las cercanas a Lesly Martínez, en entrevista para TV.

Lesly Martínez fue reportada como desaparecida desde el pasado 30 de abril, luego de salir de la alcaldía Álvaro Obregón rumbo a Morelos, en compañía de un hombre señalado como su exnovio. Según diversos medios (con base en los señalamientos de los familiares de la joven), el responsable de su muerte sería, precisamente, el exnovio, Luis Alejandro “N”, quien ahora está en calidad de prófugo.

Protestas por desaparición de Lesly Martínez / Captura de pantalla

¿Prófugo?, ¿no ya confesó? Aquí es donde la información se cruza y revuelve. Mientras que algunos medios señalan que Alejandro “N” rindió declaración y luego, de manera inexplicable se le dejó ir, otros señalan que fue la madre de éste quien dio a conocer que su hijo confesó lo que hizo con Lesly. El caso es que Alejandro “N” no está en custodia de las autoridades.

Antes de que se diera a conocer la supuesta muerte de Lesly Martínez, familiares y conocidos acudieron a las afueras de la FGJCDMX para protestar por la falta de acciones de parte de las autoridades.

Protestas en FGJCDMX por desaparición de Lesly Martínez / Captura de pantalla

El Universal dio a conocer en su momento que las autoridades se comprometieron a unir esfuerzos con la Fiscalía de Morelos para realizar investigaciones y encontrar a la joven.

Los señalamientos en contra de Luis Alejandro “N” se refuerzan ya que, según familiares, desde las primeras horas de la desaparición de Lesly, se temió por su seguridad: había antecedentes de violencia.