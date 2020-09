Ley de Amnistía: ¿De qué va la iniciativa de Morena para “perdonar” a expresidentes”?

AMLO ya mandó a la Cámara de Senadores su petición para llevar a cabo una consulta popular con el fin de que cinco expresidentes sean llevados a juicio. Antes, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados movió sus piezas y presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para que los exmandatarios involucrados en la consulta tengan chance de librarla —si el pueblo los perdona, de acuerdo con los morenistas.

El lunes 14 de septiembre, el diputado Pablo Gómez y otros morenistas presentaron la iniciativa de Ley de Amnistía con dedicatoria para Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y pa pronto, esta propuesta de ley busca ver la manera en que los expresidentes sean perdonados por los posibles delitos que se le imputen —y obviamente, no enfrenten ningún proceso judicial. Va lo más relevante de esta propuesta.

“Quien suscribe la presente iniciativa es contrario al olvido, pero por eso mismo, el asunto debe dejar de estar resolviéndose en los hechos, para lo cual es preciso promover que se dirima mediante el dictado popular con un No al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad de los presidentes.

Si la mayoría ciudadana dijera No, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque ésta no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados”.

Esta es parte de la iniciativa hecha por los muchachos de Morena que pusieron en la mesa la posibilidad —si es que se lleva a cabo la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes— de que los acusados sean perdonados por el pueblo y eviten enfrentar un proceso.

A grandes rasgos, Morena propone expedir una amnistía a favor de los expresidentes que chambearon del 1º de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 2018 —en caso de que se ejerza una acción penal en los tribunales federales.

Además que “las personas beneficiadas por esta ley” no podrán ser detenidas ni procesadas por los hechos ya señalados.

Y para que la Ley de Amnistía entre en acción, es necesario que se lleve a cabo la consulta popular —y se apruebe llevar a los expresidentes a juicio.

Va de nuez: si la gente decide que los expresidentes sean juzgados, entonces los legisladores y las legisladoras deberán chambear para expedir esta iniciativa y hacerla una ley.

Si la ciudadanía opta por NO juzgar a los exmandatarios, entonces se desecharía esta iniciativa.

Peeeeeeero, antes de pensar en expedir o no esta ley, es necesario que la petición para la consulta popular sea un hecho. Para que esto, tiene que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros decidirán si es legal —constitucional— o no.

Una vez que avance, existe la posibilidad de que la consulta popular sea aplicada el mero seis de junio de 2021 —día de las elecciones— o el primer sábado de agosto.

Ya dependiendo de los resultados, entraría en acción la Ley de Amnistía.