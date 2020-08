Chaz: Primer ministro de Líbano renuncia tras doble explosión y manifestaciones en Beirut

Tras la doble explosión en un edificio que almacenaba más 2.700 toneladas de nitrato de amonio, la población de Beirut ha salido a las calles para protestar contra las omisiones y corrupción de las autoridades. ¿Las consecuencias? El primer ministro de Líbano, Hassan Diab, presentó su renuncia

Previo a la presentación de esta renuncia, el ministro de Salud, Hamad Hasan, explicó a la televisora LBCI que Diab daría un discurso a la nación donde anunciaría su salida y la de sus colaboradores.

Hasta el momento, el gobierno de Líbano ha registrado 164 fallecimientos, más de seis mil heridos y 300 mil personas que se han quedado sin hogar tras la doble explosión en un almacén ubicado en el puerto de Beirut.

Aunque la causa de esta doble explosión fue el almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, la población ha exigido a las autoridades de Líbano una respuesta clara sobre por qué se expuso a la ciudad ante un desastre de esta magnitud.

La gente de Beirut ha acusado al gobierno de Líbano de corrupción y omisión y ha tomado las calles —a pesar de la pandemia de coronavirus— para protestar por la inoperancia del gobierno, además de la crisis económica que se ha acentuado durante la pandemia.

Minister of Health Hassan while leaving the Grand Serail: Yes, the #Cabinet has resigned | #Lebanon

— LBCI Lebanon News EN (@LBCI_News_EN) August 10, 2020