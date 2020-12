Estos son los libros más vendidos de Amazon en 2020

¿Durante esta pandemia de COVID-19 compraste por Amazon algún libro para pasar el rato? Si sí, quizá por mera curiosidad quieras saber si el que pediste está entre los más comprados de este 2020. O igual y hasta te inspiras para saber que regalar esta próxima Navidad.

Las listas que presenta Amazon son tanto de libros impresos como digitales y toma en cuenta las ventas que se hicieron desde enero hasta noviembre de este año. Por aquí podrás encontrar títulos como: El sutil arte de que te importe un caraj*, de Mark Manson, o clásicos de la literatura como El Principito, Little Women, Sherlock Holmes y The Count of Monte Cristo.

Los 10 libros impresos más vendidos en español

El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. El Principito, de Antoine De Saint-Exupéry. El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl. La peor señora del mundo: 30, de Francisco Hinojosa. Inquebrantables, de Daniel Habif. El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo, de Anabel Hernández. De animales a Dioses, de Dr. Yuval Noah Harari. El club de las 5 de la mañana: Controla tus mañanas, impulsa tu vida, de Robin Sharma. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Los secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riqueza, de T. Harv Eker.

Los 10 libros impresos más vendidos en inglés (los bilingües también se hacen presentes)

Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Atomic Habits, de James Clear. The Ballad of Songbirds and Snakes, de Suzanne Collins. The Hobbit and the Lord of the Rings: Colección de libros Deluxe. El Hobbit y El Señor de los Anillos (Boxset): Deluxe Pocket Boxed Set, de JRR Tolkien. Outliers: The Story of Success, de Malcolm Gladwell. Milk and Honey, de Rupi Kaur. Little Women, de Louisa May Alcott. The Color Monster: A Story about Emotions, de Anna Llenas. Percy Jackson and the Olympians – Juego de 5 libros en caja (Boxset con póster) (Percy Jackson & the Olympians), de Rick Riordan y John Rocco. The Subtle Art of Not Giving an F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life, de Mark Manson.

Los 10 libros electrónicos más vendidos en Kindle (los modernos)

El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. Sherlock Holmes: La colección completa, de Arthur Conan Doyle. Dale vida a tu cerebro: La guía definitiva de neuroalimentos y hábitos saludables para un cerebro feliz, de Raquel Marín. Decisiones difíciles, de Felipe Calderón Hinojosa. Los juegos del hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes, de Suzanne Collins. El enigma de la habitación 622, de Joël Dicker. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Corazones de hierro 1: Buscadores de destinos, de Javier Santolobo. La octava plaga (Saga Casasola), de Bernardo Esquinca. Matando elefantes, de David Bennatt.

Los libros electrónicos más vendidos en inglés

The Complete Fiction, de H.P. Lovecraft. The 10 Stories Great Leaders Tell, de Paul Smith. Midnight Sun, de Stephenie Meyer. Anne of Green Gables Complete 8 Book Set, de L.M. Montgomery. The Curious Case of Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald. The Queen’s Gambit: Now a Major Netflix Drama, de Walter Tevis. The Count of Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Never Split the Difference: Negotiating as If Your Life Depended on It, de Chris Voss y Tahl Raz. Elevate: Push Beyond Your Limits and Unlock Success in Yourself and Others, de Robert Glazer. SELL LIKE CRAZY: How to Get as Many Clients, Customers and Sales as You Can Possibly Handle, de Sabri Suby.

¿Qué cosas destacan de estas listas?

Amazon señala que entre las cosas que destacan de estas listas, es que los libros favoritos para algunos clientes son aquellos que ya se han representado en películas o series como Los Juegos del Hambre, Midnight Sun, y The Hobbit and The Lord of the Rings; así como historia The Queen’s Gambit, la cual recientemente se convirtió en una miniserie de Netflix.

Por otra parte, también son algunos clásicos de la literatura los que prevalecen entre los gustos de los clientes, como El Principito, Little Women, Sherlock Holmes y The Count of Monte Cristo. Mientras que el título que estuvo en casi todas las listas fue El sutil arte de que te importe un caraj*: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson.

Cabe destacar que también se vendieron bastantes libros educativos para aprender a programar, meditar, mejorar en el home office o simplemente para colorear. Si quieres consultar la selección completa de libros disponibles en Amazon México, puedes entrar a la siguiente página Amazon.com.mx/libros.