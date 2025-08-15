Lo que necesitas saber: Luis Felipe Calderón dijo que ese tipo de sanciones solo provoca que otros hombres ingresen a espacios exclusivos de mujeres.

Lilly Téllez salió en defensa de la policía que negó el acceso a una mujer trans al vagón exclusivo de mujeres del Metro de la CDMX. Asegura que hizo lo correcto al defender los espacios destinados para mujeres biológicas.

Acá les contamos sobre el caso, se hizo viral, y la policía no solo fue sancionada. También se abrió una investigación interna en su contra, misma que será integrada a su expediente. Además tendrá que tomar capacitaciones sobre los derechos de la comunidad LGBITTTQ+.

Aunque Lilly no fue la única en defenderla, también Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente, Felipe Calderón.

Fotografía @MetroCDMX

Lilly Téllez a favor de la policía que negó acceso a mujer trans al vagón exclusivo

“Defender espacios para mujeres biológicas es proteger su seguridad, privacidad e integridad”. Dijo Lilly Téllez luego de que se hicieran públicas las sanciones contra la policía.

La senadora, también aseguro que le brindará su apoyo y exigirá que se le proteja en caso de que sea víctima de represalias.

“La mujer policía cumplió con su deber al resguardar áreas femeninas. Tiene mi apoyo y exigiré mediante exhorto que se le brinde protección ante represalias“.

Luis Felipe Calderón a favor de la policía

El tema abrió una especie de debate en redes sociales. Algunos usuarios están a favor de la sanción contra la policía y otros más, comparten el punto de vista de Lily. Uno de ellos es Luis Felipe Calderón, aunque fue un poco más crítico.

Dijo que la sanción es ‘absurda y peligrosa’. Según él, ‘abre la puerta’ para que cualquier hombre identificado como mujer, pueda entrar a otros espacios exclusivos a acosar a mujeres.

“Qué decisión tan más absurda y peligrosa; la policía hizo su trabajo. Ahora por estas sanciones, ninguna autoridad se va a atrever a proteger la privacidad de las mujeres, ya cualquier hombre va a poder entrar a su baño a acosarlas, por el simple hecho de identificarse como tal“. Publicó en sus redes sociales.

Y bueno, aunque Lily y Luis Felipe no están a favor de las sanciones. El Metro de la CDMX fue claro, no solo con las sanciones, también dejo claro que no se tolerará ningún tipo de discriminación dentro de sus instalaciones.