Lo que necesitas saber: La modificación en el servicio de la Línea 2 del Metro debido a los trabajos de remodelación se llevan a cabo en contexto del Mundial 2026 se extenderá por tres días más.

Seguramente se enteraron de todo el relajo que se armó en la Línea 2 del Metro por operar en dos tramos: Tasqueña a Xola y Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Bueno, pues tenemos malas noticias y es que esta modificación en el servicio (programada para terminar este 4 de junio) se extenderá por tres días más… si es que no lo vuelven a cambiar.

Foto: Metrocdmx (Facebook)

Línea 2 del Metro seguirá dando servicio en dos tramos

Seguramente mucha banda que salió de su casa este jueves e intentó usar la Línea 2 del Metro para moverse a la chamba lo tomó por sorpresa el cierre de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

Y es que si bien habían cerrado por casi una semana, este jueves 4 de junio se suponía que volverían a reanudar el servicio. Pero una vez más las autoridades cambiaron de planes…

Casi a la media noche del miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó mediante redes sociales que la modificación del servicio (operando en dos tramos) continuaría para este jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio.

Así que va de nuevo: estos tres días la Línea 2 dará servicio de Tasqueña a Xola y Pino Suárez a Cuatro Caminos. Todo esto por los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en por el Mundial 2026.

Anuncio de modificación en el servicio del Metro // Facebook: Metrocdmx

Servicio volverá a operar de manera “normal” el domingo 7 de junio…

De acuerdo con su comunicado, el domingo 7 de junio ahora sí será el día en el que el servicio de la Línea 2 del Metro vuelva a la normalidad a partir de las 7:00 horas.

Así que ya se la saben, tomen sus precauciones. Aunque sí deben pasar por estas estaciones, afortunadamente aún continuará brindando servicio (de manera gratuita) los camiones de la RTP en el tramo de Xola y Pino Suárez.