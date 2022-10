Pues… al menos las risas no faltaron, en medio del problemón que vive Reino Unido tras la renuncia de Liz Truss como primera ministra —de todas formas, expertos decían que ya se veía venir porque no tenía contentos ni al Parlamento ni a la ciudadanía, con sus propuestas fiscales o sus planes para resucitar el fracking— y haya sido como allá sido, no faltaron los memes.

Por aquí les vamos a compartir unos cuantos, después de haberles contado las razones por las que Liz Truss prefirió renunciar —ACÁ pueden revisar la nota o si quieren pueden echarle un ojo a los nombres que podrían ser el relevo de la primera ministra, AQUÍ.

Foto: Getty Images.

Liz Truss renunció, pero quedaron los memes

Al igual que tras la salida de Boris Johnson, lo de Liz Truss dejó de a seis a más de un buen ciudadano o una buena ciudadana del Reino Unido. O a quienes esperaban que el gobierno metiera freno a la inflación —lo que se ve casi casi imposible— o alivianara su impacto.

Foto: Leon Neal-Getty Images.

Y pues esto no sucedió. Aún así en las redes de Reino Unido explotaron los memes, que ya llevaban un camino recorrido después de que el Daily Star empezó una transmisión de a ver quién duraba más: si Liz Truss como primera ministra o una lechuga —en una obvia victoria para la lechuguita, que duró más tiempo que las seis semanas de la conservadora.

Peeeeero bueno, menos bla bla bla, ahí les van los memes del momento:

Foto: @navarroisrael

“No podemos quejarnos de la calidad de memes que deja como legado Liz Truss”. Foto: @mario_campa

Foto: @SimpsonitoMX

Foto: @rimanegra

Foto: @mario_campa

Foto: @jaredspx

Foto: @Maikelnaiblog

Foto: @FloofRam