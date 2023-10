Llegó el frío y la jirafa Benito no tiene protección

Lo que necesitas saber: A Ciudad Juárez está llegando el frío poco a poco y la jirafa Benito no tiene la protección para enfentarlo, denuncian.

Hace un tiempo les contamos la historia de Benito, una jirafa de 3 años de edad que vive en el Parque Central de Ciudad Juárez. Por medio de redes sociales se denunció que el frío ya llegó a buena parte de Chihuahua y Benito no tiene las condiciones de protección para enfrentarlas.

“Hoy en Cd Juárez ingresará un frente frío con muy bajas temperaturas, así como la probabilidad de nevada durante esta semana y Benito, a 5 meses de haber llegado, sigue igual, sin protección“, se lee en la cuenta de X llamada Salvemos a Benito.

El frío a Chihuahua llegó y la jirafa Benito no tiene protección

Desde hace varios meses activistas y organizaciones en defensa de los derechos de los animales han estado trabajando para lograr que la jirafa Benito, que está en un parque de Ciudad Juarez, sea trasladada a un santuario en Texas.

La idea es que pueda vivir en mejores condiciones porque, denuncian, en Juárez no tiene un lugar para estar en la sombra más que una pequeña sombrilla, no recibe la comida que necesita y, cuando hace frío, no tiene un lugar adecuado en donde resguardarse.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que este 16 de octubre entró el frente frío 6 que traerá lluvias intensas para buena parte del país, así como bajas temperaturas para las zonas serranas del país.

De acuerdo con esto, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en sierras de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Y es que la denuncia viene acompañada de este recordatorio: Modesto fue una jirafa que vivió en el mismo lugar que Benito desde 2001 hasta 2022, cuando sufrió un infarto.

Esta era la casita que Modelos tenía disponible para resguardarse del friazo cuando caían heladas y aparecía la nieve. Es la misma para Benito.

Hace algunas semanas promovieron un amparo para la jirafa Benito por la realización de actos crueles en su contra. De acuerdo con lo que se sabe, se otorgó la suspensión para que los actos crueles contra la jirafa se terminen.

