Lo que necesitas saber: Parte de CDMX quedó tapizada de granizo luego de una fuerte lluvia este sábado 29 de julio. Se activó alerta amarilla y naranja en casi todas las alcaldías

¿Llovió por tus rumbos? Si vives en CDMX o el área metropolitana no te creeremos si dices que no. Este sábado se soltó un aguacero de aquellos y los videos de cómo quedó la ciudad tapizada de granizo no nos dejan mentir.

Sí, este sábado 29 de julio el granizo cubrió gran parte de la CDMX y del Estado de México. Y como es habitual en nuestras épocas digitales, las redes sociales no tardaron en llenarse de videos que dejan a cualquiera con la boca abierta.

Se puso horrible la caída de granizo en CDMX

Lo dicho, la tarde de este sábado, 29 de julio, la lluvia descargó todo lo que nos perdonó los últimos días en CDMX y Edomex. Se soltó con todo y de inmediato comenzó a dejar estragos a su paso por el área metropolitana del centro del país.

Así quedó el granizo en CDMX / Foto: @mooonsflores

Caída de árboles y cables, encharcamientos, ligeras inundaciones y, lo más fuerte, mucho granizo. Gran parte de la ciudad se tapizó de granizo apenas unos minutos después de que se soltó la lluvia y los videos que se han difundido neta son una locura.

Las zonas más afectadas fueron la Gustavo A. Madero e Indios Verdes, donde las carreteras quedaron cubiertas de granizo y afectaron el transporte público y la Línea 3 del Metro.

La lluvia provocó caída de árboles / Foto: @SGIRPC_CDMX

Autoridades de CDMX han emitido reportes para que la población se resguarde

Primero se reportó que la caída de granizo afectó principalmente la parte norte de la Ciudad de México, pero con el paso del tiempo no tardó en soltarse también en la parte Oriente y Sur de la capital.

El granizo afectó principalmente el norte de CDMX / Foto: @samir_mon

“Esta tarde se han registrado lluvias fuertes, principalmente en el norte de la ciudad”, informó inicialmente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX (SGIRPC).

Después, actualizó que no era exlusivo de esa parte de la ciudad: “Se detectan ecos de lluvias fuertes puntuales en el oriente y sur de la ciudad. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte, principalmente en el norte y oriente”.

Maneja con precaución ya que se registra fuerte lluvia y caída de granizo en Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl, Edomex



Más info: https://t.co/VLC50JN6HU pic.twitter.com/MvmWXD6BvW July 29, 2023

Activan alerta amarilla y naranja en CDMX por la lluvia y caída de granizo

Cabe mencionar que se activó alerta amarilla en 11 alcaldías de CDMX: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco. Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Además, se activó la alerta naranja (osea, mayor riesgo) en Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.

Y que se cae el cielo en la alcaldía GAM, col. Vasco de Quiroga, ciudad de México, parecía que nevaba y caían hielos del tamaño de canicas #lluvia #truenos #granizo #granizada #aguacero pic.twitter.com/WuJ1Ql90kY — Samir Montes de Oca (@samir_mon) July 29, 2023

#granizo Asi en la GAM pic.twitter.com/XidklfOrWT — S Corina C A (@Cerecero76) July 29, 2023

Ahora sí nos cayó granizo en Cd. Nezahualcoyotl???? pic.twitter.com/u33rmrJz0d — MIMI????? (@aralimim) July 29, 2023

Diluvio con granizo de esta tsrde en la GAM, a la altura del deportivo Los Galeana #cdmx #cdmxlife pic.twitter.com/DWMT48gmBm — Juan R. García-Feregrino (@JuanrFeregrino) July 29, 2023

Si estás en casa y vives en CDMX, neta mejor no salgas. El granizo y la lluvia no perdonan.

