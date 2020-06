Lopburi: La ciudad de Tailandia que está invadida por monos

En la ciudad de Lopburi, en Tailandia, miles de monos en libertad son la principal atracción turística; sin embargo, sin visitantes y con un constante crecimiento de su población, estos animales están fuera de control mientras los habitantes locales se refugian en sus casas.

En los últimos tres años, la población de los monos se multiplicó por dos y ahora cerca de seis mil macacos cohabitan con aproximadamente 27 mil personas en esta ciudad de Tailandia.

Sí, el problema surgió por la culpa de los humanos, quienes provocaron que estos monos fueran expulsados de su hábitat natural y fueran confinados primero alrededor de un templo.

Después de un tiempo, esto provocó que los macacos invadieran las calles, se apropiaran de los edificios y que incluso cerraran varios comercios.

Como dijimos anteriormente, en un principio los monos se convirtieron en una fuerte atracción turística, por lo que la presencia de los monos en distintos puntos de la ciudad, se toleró.

No obstante, y como ocurrió con otros países del mundo, Tailandia tuvo que cerrar sus fronteras por la pandemia de COVID-19, lo que también provocó, obviamente, que ya no llegaran turistas a Lopburi, quienes daban de comer a estos animales y se tomaban fotografías junto a ellos.

La falta de turismo en esta ciudad sólo provocó que los habitantes no toleraran más la situación, pues además de lidiar con los destrozos que provocan, ahora ellos tienen que alimentarlos con sus propios recursos.

Como si no fuera suficiente el incremento de la población de los macacos, los destrozos y el descontento de la gente, la falta de comida para estos animales también ha provocado que se den fuertes peleas de monos en las calles; un problema que rápidamente se difundió por medio de un video y que ha provocado que las autoridades tomen ciertas medidas.

Así es, luego de que se diera a conocer en todo el mundo el problema por el cual están pasando tanto humanos como monos, las autoridades locales han decidido lanzar una campaña de esterilización; la primera en tres años.

Las autoridades han decidido castrar a cerca de 500 macacos, tanto machos como hembras, para reducir su multiplicación en Lopburi.

Los monos son atraídos a grandes jaulas con alimento, donde son anestesiados y trasladados a una clínica veterinaria para finalmente realizar la castración.

Sobre esto, Narongporn Daudduem, director del departamento de parques y vida salvaje de Lopburi, señala: “capturamos 100, pero solo operamos a la mitad”. Además agrega: “Algunos ya habían sido esterilizados, otros estaban en fase de lactancia, otros eran demasiado jóvenes”.

Al parecer esta campaña de esterilización no será suficiente y por lo que deberá estudiarse una solución más duradera. Por ejemplo, sacar a todos los macacos de esta ciudad de Tailandia y llevarlos a un lugar cerrado y exclusivo para ellos.

Mientras se buscan nuevas soluciones pues las autoridades y pobladores saben que estos monos también representan grandes ingresos para Lopburi, éstos deberán seguir alimentándolos para intentar controlarlos un poco.

VIDEO: Humans try to take back Thai city from monkeys

Residents barricaded indoors, rival gang fights and no-go zones for humans. Welcome to Lopburi, an ancient Thai city overrun by monkeys super-charged on junk food, whose population is growing out of control pic.twitter.com/y8YJZMnlKH

— AFP news agency (@AFP) June 25, 2020