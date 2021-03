López-Gatell señala que 50% de población sería inmune, pero pandemia no está controlada

La buena: según cálculos de López-Gatell, estamos 25% de alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”; la mala: aun con ese porcentaje no se descarta un tercer fregadazo de la pandemia.

Durante la conferencia de prensa que diariamente dirige desde Palacio Nacional para informar cómo va México en esto de la pandemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que, según cálculos de la “seroencuesta” (del Instituto Nacional de Salud Pública), entre 40 y 50% de la población del país ya contaría con inmunidad contra el COVID-19.

Con lo anterior, en términos epidemiológicos, sólo bastaría que otro 25% de la gente del país adquiriera la inmunidad para –en teoría– lograr la llamada “inmunidad de rebaño”.

“Obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido COVID y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría, cuando llegamos a 3/4 partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión o va ser muy baja”, señaló López-Gatell.

Según explicó el funcionario, si bien cuando por primera vez se presentaron los resultados preliminares de la seroencuesta ésta indicaba que sólo 25% de la población tenía anticuerpos… pues vino la gran oleada de invierno… ese evento epidemiológico (que se espera no se repita) hace muy probable que la inmunización ya esté casi al 50%.

Uffff, ¿entonces ya la pandemia está casi bajo control?

Pues es lo peligroso de guiarse por ese porcentaje. Como señaló López-Gatell, no se puede saber quién sí y quién no cuenta con inmunización (tomando en cuenta que mucha gente fue sintomática)… por lo que, en este momento, es prudente decir que la pandemia PARA NADA ESTÁ CONTROLADA.

“No tomemos a la ligera la idea de que ya esto va para abajo, no, jamás hemos dicho eso (…) ahorita lleva seis semanas en descenso el número de casos diarios, el número de hospitalizaciones y las defunciones, pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia, ni en México ni en ningún país del mundo”, aclaró López-Gatell. En pocas palabras, que en Semana Santa se evite esto:

De hecho, el subsecretario de Salud advirtió que es más probable que haya un repunte a que la pandemia esté controlada, por lo que pidió a la población no ser tan pend***ja como él… digo, seguir respetando las medidas de prevención.

“Puede haber un repunte. Entonces, es mejor considerar en forma preventiva, precautoria que puede haber un repunte y que no hay que relajar la disciplina de las medidas de control hasta que tengamos una cobertura de tres cuartas partes de personas inmunes”.

La inmunidad de rebaño nunca fue opción, aclara López-Gatell

Nomás para aclarar, López-Gatell señaló que él nunca ha considerado a la inmunidad de rebaño como método contra la pandemia del COVID-19… pero eso no impide que se reconozca un hecho a la vista: que la población ya casi está a punto de alcanzarla.

“Sigo viendo libros difamatorios y columnas y noticias que dicen que alguna vez el Gobierno de México y un servidor pensó en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico y difaman por cierto a Suecia también y dicen que el gobierno sueco planteó eso como una estrategia de control epidémico, dejar que libremente las personas se infecten hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Esto es absurdo“.