Ni se emocionen: Por bioseguridad no se puede usar vacuna rusa, dice López-Gatell

Aunque Putin diga que ya se la puso a su hija y que los médicos de allá se la comenzarán a administrar en las próximas semanas… no: la vacuna de Rusia no será utilizada en México. Al menos no hasta que supere las pruebas de rigor que “dicen” se saltaron, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En su tradicional conferencia vespertina, López-Gatell fue cuestionado sobre el anuncio que dejó caer Putin al mundo. Según el presidente ruso, su país ya desarrolló una vacuna que ofrece una “inmunidad estable” al valiente que se la ponga. Pero, así como la OMS y especialistas de todo el mundo le pusieron “peros” a la vacuna rusa (bautizada Sputnik V), también el funcionario mexicano se tomó la llegada del medicamento de Rusia con mesura…

“Esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe por razones éticas, de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica, de seguridad, etcétera”, señaló López-Gatell.

Con lo anterior, se descarta (por ahora) la aplicación de la vacuna rusa en México… al menos hasta que ésta no pase los estudios correspondientes. Así que si próximamente la ven rematándose en el tianguis, mejor ni lo intenten (sobre todo porque, muy seguramente, ni siquiera sea la original).

Infundadas las criticas a la vacuna, dicen en Rusia

Pero bueno, pese a feo que le hizo la comunidad internacional a su vacuna, los rusos siguen muy convencidos de que su Sputnik V es efectiva. De acuerdo con Reuters, el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, aseguró que las críticas a la vacuna son más por cuestiones comerciales que por otra cosa. Es decir, los señalamientos que ponen en duda la seguridad y efectividad de su medicamento son “infundados”.

“Parece que nuestros colegas extranjeros están percibiendo las ventajas competitivas específicas de la droga rusa y están tratando de expresar opiniones que, en nuestra opinión, son completamente infundadas“, señaló Murashko.

Y bueno, aunque en México y casi todo el resto del mundo ya descartaron utilizar la mentada vacuna (cof, por ahora, cof), se prevé que en Rusia comience su aplicación en los próximos días. De hecho, en las siguientes dos semanas saldrán los primeros lotes de la Sputnik V, la cual será administrada de manera voluntaria… aunque las primeras dosis están pensadas para los médicos, principalmente.

Respecto a los estudios que pide la comunidad científica internacional, el director del Instituto Gamaleya (el cual desarrolló la vacuna), aseguró que estarán disponibles muy pronto… nada más es cuestión de que primero sean evaluados por los especialistas de Rusia.