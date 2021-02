López-Gatell aclara que no es necesario tomar foto a INE de personas vacunadas

Según Hugo López-Gatell, las fotos facilitaron la toma de datos para dar seguimiento a quienes se les aplicó la vacuna… pero, como a la banda no le latió, pues va: ya no será necesario que ningún funcionario tome fotografía de la INE o del rostro de las personas que vayan a vacunarse contra el COVID-19 en los próximos días.

En su tradicional conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud aclaró que no, no y no es necesario la toma de fotos de la INE. “Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o que se le tome foto a la credencial para votar”.

Lo anterior tuvo que ser aclarado por López-Gatell, luego de las críticas y dudas respecto al uso de las fotos de documentos de identificación oficial que realizaron en los primeros días de la campaña masiva de vacunación los integrantes de las llamadas Brigadas Correcaminos.

López-Gatell no negó que se tomó foto a la INE de las personas, lo justificó. Según el funcionario, era para facilitar el seguimiento de las personas inmunizadas… por dos razones: por aquello de la segunda dosis que se les debe aplicar y por el hecho de que estas vacunas aún están en fase 3 de sus ensayos (no olvidar que se autorizó su uso por emergencia).

“Es importante porque nos facilita, no es el único mecanismo, pero lo facilita mucho el hacer las evaluaciones de efectividad. Efectividad es la capacidad de proteger contra COVID-19 en condiciones reales, ya no en condiciones experimentales”, explicó.

Seguimiento de la vacunación se realizará con CURP

¿Pues no que el seguimiento es con la CURP?, preguntarán muchos. Pues sí, pero como la CURP está en la credencial, así se les hizo fácil… pero, ante las críticas del procedimiento, pues ya no se realizará… a menos que la persona lo quiera. Si no, no hay bronca: recibirá la vacuna sin ninguna condición.

“Y no debe restringirse en ninguna circunstancia, soy enfático, en ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona”, advirtió Hugo López-Gatell.

El zar de la pandemia en México, agregó que, para recibir la vacuna contra el COVID-19, bastará que el interesado presenté su CURP… ah, y que ofrezca algunos datos personales, para el mentado seguimiento. Pero, de ahí a que le pidan decir “whisky” pa’ la foto, nada.