LordLadrón: Esto es lo que sabemos del supuesto diputado de Morena que robó celular

Oh no, aquí vamos de nuevo… Internet es un mundo tan grande que a veces nos es imposible controlar todo lo que se postea ahí, algo que inevitablemente le abre las puertas a las llamadas ‘fake news’ para ser esparcidas y viralizadas. Tal y como ha ocurrido con el supuesto diputado de Morena apodado #LordLadrón.

Seguramente ya habrán visto el video donde un sujeto, vestido de traje y corbata, roba el celular de la empleada dentro de un establecimiento de semillas a granel. El hombre en el video, supuestamente identificado como un diputado de Morena y de nombre Santiago Salazar, ha sido apodado como #LordLadrón. Sin embargo, todo parece tratarse de ‘fake news’, y acá les decimos por qué:

El video no es de este año

El videoclip de #LordLadrón (que les vamos a dejar a continuación por si no lo han visto) no fue captado este año. En realidad, se trata de un video que fue viralizado y compartido en agosto del año 2018 por vecinos de Tecamachalco, Estado de México, quienes hicieron la denuncia ciudadana por el robo de un celular que sufrió la empleada de un establecimiento de la entidad.

“Vecinos, ¿nos ayudan a identificar? Esto sucedió en un local de la colonia”, se lee en la descripción del video subido por una página de Facebook llamada Colonos de Tecamachalco, donde varias personas aseguran (o al menos eso nos dejan ver los comentarios) que no es la primera vez que este sujeto roba en un establecimiento, algo que hace vestido de manera en la que nadie sospecharía de un ladrón.

Vecinos, ¿nos ayudan a identificar? Esto sucedió en un local de la colonia. Posted by Colonos de Tecamachalco on Wednesday, August 8, 2018

Y tampoco hay un diputado de Morena que se llame así

Ahora que si un video de hace dos años no les hace creer si esta noticia es más falsa que un “Ahora sí ya me voy a poner a dieta” (que repetimos cada semana), cabe mencionar que en las listas de Diputados de Morena no aparece ningún sujeto llamado Santiago Salazar, por lo que posiblemente primero habría que convertir a este sujeto en diputado de dicho partido para después ‘colgarle el milagrito’.

Si alguien conoce a #LordLadron Santiago Salazar un diputado plurinominal de @PartidoMorenaMx , por favor avísenle que la dueña del celular lo necesita para su trabajo.

Te lo encargamos @mario_delgado para que regrese el celular. pic.twitter.com/vNh77rR4YS — José Díaz 🇲🇽 #TodosSomosMéxico #OposiciónUnida (@JJDiazMachuca) October 2, 2020

Como pueden ver, estos dos grandes pruebas nos indican que estamos ante una noticia falsa que se ha esparcido con fines no informativos y sepa con qué intenciones. Sin embargo, el también llamado ‘Ladrón de la corbata rosa’ no figura en la bancada de Morena… al menos no por ahora (nocierto).