LordPizza: Sujeto amenaza a empleados con matarlos por no venderle una pizza

¿Recuerdan que hace un tiempo una mujer se hizo viral por agredir a empleados de la cadena de pizzerías Little Caesars ya que no la querían atender? Pues ya llegó el relevo. Este lunes 28 de septiembre se hizo viral en redes sociales un video que muestra cómo un sujeto que supuestamente no traía puesto el cubrebocas y al que le negaron el servicio (venderle una pizza) amenaza a los empleados con matarlos incluso.

Aunque hay varias teorías sobre el lugar en donde ocurrió esto (que si en Jalisco o en Ciudad Juárez), las redes sociales ya se encargaron de bautizar a este hombre como #LordPizza e incluso publicaron su presunta identidd.

Conoce a #LordPizza el sujeto golpeó a empleados de @littlecaesarsmx en Ciudad Juárez y amenazó con matarlos al pedir que le llevarán su pistola. Testigos aseguran que se le negó el servicio por no usar cubrebocas, al regresar ya con el cubrebocas puesto empezó con las agresiones pic.twitter.com/9N06ySIavE

— Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) September 28, 2020

El sujeto que reacciona bastante violento, originalmente no traía puesto el cubrebocas pero al negarle el servicio, se retiró a ponerselo y regresó a amenazar al personal con que le dieran su pizza o los iba a matar con su pistola. No sabemos si el joven que intenta detenerlo es su familiar o su amigo pero en vano intenta llevárselo.

Las empleadas que ahí se encontraban y grabaron todo en varias ocasiones le gritan a su compañero que le de la pizza para que ya se vaya y no les haga daño.

“¿Me vas a dar mi pizza? Me la vas a dar porque sí, ya dame mi pizza, muévete”, grita el hombre.

Lógicamente en redes sociales los usuarios explotaron en contra de este sujeto por su comportamiento e incluso ya etiquetaron a las autoridades para que se de seguimiento a esta agresión y se identifique al responsable para que pague por sus actos.

No es la primera vez que pasa por una pizza

En junio pasado, una mujer que tampoco traía cubrebocas entró a una pizzería de esta cadena en Naucalpan, Estado de México y agredió e insultó a los empleados. Lógicamente quedó bautizada como #LadyPizza.