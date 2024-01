Lo que necesitas saber: El fiscal acusó que el juez cambió de criterio... dice que va a pedirle que le eche otra revisión a las pruebas. No dijo "sí" ni "no" a una posible acción en contra, por afectar la investigación del caso de Lorenza Cano.

Raro, pero las autoridades tienen un relajo con lo que procede (o no) con los presuntos secuestradores de Lorenza Cano… mientras tanto, lo importante –el paradero de la mujer buscadora de Salamanca– sigue sin resolverse.

Autoridades siguen búsqueda de Lorenza Cano / Imagen: “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato”,

Fiscalía acusa que juez cambió su criterio

Una semana después de su detención, fueron puestos en libertad los dos sujetos señalados de ejecutar el secuestro de Lorenza Cano. Adrián ‘N’, El Adri, y José Iván ‘N’, El güero Pericles, también habrían sido responsables del asesinato del esposo e hijo de la integrante del grupo de “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato”.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el juez encargado del caso determinó que la Fiscalía de Guanajuato no aportó los elementos necesarios para vincular a proceso a los presuntos secuestradores de Lorenza Cano.

Presuntos autores de desaparición de Lorenza Cano / Captura de pantalla

“Nos causa agravio a todos, es una determinación que le causa agravio a la Fiscalía, que la causa agravio a la familia, que le causa agravio a toda la sociedad de Guanajuato”, señaló el fiscal de la región B de Guanajuato, Israel Aguado Silva, al anunciar que se impugnará la liberación de los dos sujetos.

Pese a la indignación del funcionario, colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato acusan que la liberación de El Adri y El güero Pericles fue, en parte, culpa de la propia fiscalía. Sin embargo, el encargado de la institución asegura que todo se debió a “una mala valoración de las pruebas” de parte del juez.

Lorenza Cano, “buscadora” secuestrada en Salamanca / Imagen: Facebook/ SALAMANCA UNIDOS BUSCANDO DESAPARECIDOS GUANAJUATO

Sigue sin conocerse paradero de Lorenza Cano

La decisión de soltar a los presuntos secuestradores de Lorenza Cano no dejó de causar extrañeza en el fiscal, quien explicó que el juez que determinó la liberación fue el mismo que aprobó las órdenes de aprehensión. Raro que cambió de criterio, ya que para que autorizara dichas órdenes se le presentaron las mismas pruebas (de las cuales no se habla, para no tambalear el proceso).

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

El fiscal regional agregó que, en lo que se impugna la liberación de los dos sujetos, las autoridades seguirán investigando para presentar más pruebas (si son necesarias). Además, sin mencionar el número (en medios locales se dice que son seis), apuntó que habría más involucrados en el secuestro de Lorenza Cano y en el lamentable asesinato de su esposo e hijo.

Sobre el paradero de Lorenza Cano, el fiscal no dijo mucho. Sólo que se continúan las pesquisas. “Estamos cerca”, señaló el funcionario… sin hacer mención de las brigadas que buscadoras de Guanajuato ya emprenden: una búsqueda especializada al estilo de las que la propia Lorenza fue partícipe, al tratar de dar con el paradero de su hermano, desaparecido en 2017. Sin embargo, la esperanza de hallarla con vida sigue encendida.

Te puede interesar