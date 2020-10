Loret de Mola ya compareció por caso Florence Cassez: “Cometí un error periodístico”

Las expectativas fueron muchas, pero a final de cuentas, el periodista Carlos Loret de Mola compareció en calidad de testigo y… pues nada, se limitó a repetir lo que ha dicho desde que se descubrió que la detención de Florence Cassez fue un montaje.

En sus redes sociales, Loret de Mola informó que ya (por fin) compareció por el llamado Caso Cassez (no le hace que ahora ya es sobre Israel Vallarta). De acuerdo con el periodista, durante su presencia ante el juez, reiteró que lo que pasó hace 15 años, cuando trasmitió en vivo la falsa detención de Florence Cassez y Vallarta, fue “un error periodístico”… pero de eso a que haya armado el chou con Genaro García Luna, pos no.

“Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años”, señaló Loret de Mola en un video difundido en su cuenta Twitter.

Una vez que aceptó la regadota que cometió con el caso Cassez, el ex de Televisa acusó que de ahí se lo agarran cada que saca información documentada que pone en duda a ciertos personajes… por ejemplo, cuando dio a conocer las presuntas omisiones en las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett.

Aunque seguro ya tiene callo cuando de cábula se trata, Loret de Mola se refirió especialmente a las descalificaciones que hacen de él y su trabajo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus allegados.

“Sin duda este fue el más grave de los errores que cometí (…) Pero tampoco puedo negar el ataque sistemático del presidente López Obrador y sus personeros hacen contra mí, usando este tema, del caso de Cassez y el montaje”.

Loret de Mola remarcó el hecho de que sólo compareció en calidad de testigo. Es decir, no se le hizo ninguna imputación en contra por haber presentado, en diciembre de 2005, durante un noticiero de Televisa, la detención de presuntos miembros de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”.

Dicha detención no fue más que un montaje de esos que eran la especialidad de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad y hoy detenido en Estados Unidos por vínculos con el narco. Según recuerda Carlos Loret de Mola, hasta Televisa investigó y difundió que, efectivamente, la detención de Cassez e Israel Vallarta fue un montaje armado a petición de García Luna.

Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años. pic.twitter.com/5wjVbM4VAU

