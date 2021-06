“Los detendré y vacunaré en el trasero”: La advertencia del presidente de Filipinas

Recientemente, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lanzó una peculiar advertencia a todos aquellos que no quieran aplicarse la vacuna contra el COVID-19, diciéndoles que los detendrá y los vacunará en el trasero. No solo eso, también les dijo que si no quieren cooperar con los esfuerzos contra la pandemia de coronavirus, se vayan del país.

¡Ah, caray! ¿Qué advertencia dio el presidente de Filipinas?

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, advirtió que puede ordenar la detención de todas aquellas personas que no quieren vacunarse contra el COVID-19; incluso señaló a sus ciudadanos que, si no quieren cooperar con la estrategia contra la pandemia, mejor se vayan del país.

Sí, en declaraciones en televisión, el mandatario indicó este pasado lunes 21 de junio que está exasperado con la gente que se niega a vacunarse y que provocan que se siga propagando el coronavirus: “No me malinterpreten. En este país se está enfrentando una crisis. Hay una emergencia nacional. Si no quieren vacunarse, los detendré y les inyectaré la vacuna en el trasero”, dijo.

Luego también agregó: “Si no están de acuerdo con vacunarse, váyanse de Filipinas. Vayan a India si quieren o a otra parte, a América”. Luego comentó que ordenaría a los líderes de las aldeas que hagan una lista con los residentes que se niegan a aplicarse la vacuna.

Dicen que no puede ordenar la detención de nadie

Sin embargo, un abogado de derechos humanos, Edre Olalia, mostró su preocupación por la advertencia del presidente de Filipinas y aseguró que él no puede ordenar la detención de nadie que no cometiera claramente un delito.

Cabe señalar que el gobierno de Filipinas ha enfrentado críticas por su campaña de vacunación debido al suministro y a la negación de la población para inmunizarse contra el coronavirus. De hecho, la vacunación comenzó a penas en marzo.

Sin embargo, el presidente culpa de todos estos problemas a los países occidentales por acaparar las vacunas, dejando a las naciones más pobres, como Filipinas, sin ellas. Por ahora, este país cuenta con más de un millón de contagios y alrededor de 23 mil 749 personas muertas por el COVID-19.

*Con información de AP