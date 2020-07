A bajo precio: INDEP subastará lote de 10 mil pantaletas en Los Pinos

Cuando AMLO dijo “hágase el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)”, era en serio… si funcionarios, criminales y demás han dejado hasta sin calzones a la banda, este domingo la 4T se encargará de devolvérselos. Bueno, por el momento serán pantaletas… quizás luego vengan las trusas y boxers…

En la próxima subasta del INDEP algún fetichista afortunado podrá hacerse de un lote calado y garantizado de pantaletas de lujo. Saber quién se las puso, será todo un volado: quizás el amor de un narco, alguna exfuncionaria que ya está en el bote… o quién sabe… una exprimera dama a la que se le olvidó empacarlas.

