“Cada quien es responsable de cuidarse”: Alcalde de Mazatlán descarta cerrar bares pese a rebrote de COVID-19

Vaya, quisiera encontrarle fallas a su lógica… Luis Guillermo Benítez Torres, actual alcalde de Mazatlán, declaró que no hay razón para ordenar que los bares de la ciudad sean cerrados a pesar de que se está viviendo un considerable aumento en los casos de COVID-19. ¿La razón? Básicamente dice que pues el hecho de que estén abiertos, no significa que uno deba andarse parando por ahí.

Esto fue lo que dijo el alcalde de Mazatlán

Pasa es que la tarde de este viernes, las autoridades de Mazatlán tuvieron una reunión para determinar las acciones a tomar frente al incremento de contagios de coronavirus. Y bueno, en conclusión, anunciaron que van a ser estrictos con eso de la implementación y respeto a los protocolos sanitarios, pero descartaron el cierre de bares y otros sitios que se prestan para las aglomeraciones.

Pero como dijimos antes, lo llamativo acá es el argumento que puso sobre la mesa el alcalde de Mazatlán para defender esa decisión. Luis Guillermo Benítez expresó que cada quien es responsable de cuidarse a sí mismo, por lo que aunque los bares anden abiertos, pues ya es decisión de cada persona si va o no a ellos.

“Yo apelo a la buena voluntad de los empresarios y de los ciudadanos, cada quien somos corresponsables para cuidarnos. No se ocupan cerrar los bares para que no vayan, si una persona está preocupada por su salud no va a ir a un bar“, fueron las palabras del alcalde de Mazatlán al respecto.

También habló sobre las restricciones aplicadas en su vecina Culiacán

De acuerdo con Milenio, Benítez Torres también “respondió” a su homólogo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien sí emitió toda una lista de nuevas medidas a tomar desde este 9 de julio para contener el rebrote de COVID-19 —como el cierre de centros nocturnos, reducción de aforo en restaurantes y prohibir la entrada a diferentes establecimientos a menores de edad—.

Ahhh y es que junto con esa lista, el alcalde de Culiacán también pidió a los habitantes de su municipio que eviten salir a otros lugares (como Mazatlán, ¡achu!) para prevenir la propagación del virus.

“Puede opinar lo que guste, nosotros tenemos una opinión diferente (…) Vamos a seguir igual siendo muy estrictos para que se cumplan los protocolos, la gente por sí sola ya tomó la decisión de no ir a muchos lugares, eso es lo que queríamos, que la gente se hiciera corresponsable de esto”, dijo Benítez Torres sobre las medidas y llamados a la población en Culiacán.

En fin, ya ni extraña… el alcalde de Mazatlán ya mostró más de una vez que tiene una postura bastante parecida a la de AMLO respecto al COVID-19. ¿Te acuerdas que apenas dijo que si la gente se muere de coronavirus en su municipio es culpa de los médicos que los atienden y no de su Ayuntamiento?