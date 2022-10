Con todo y que hasta tiene en puerta un juicio de procedencia en contra (para quitarle el fuero), al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se le hizo buena idea integrar al alcalde de Mazatlán a su gabinete. Y háganle como quieran, le faltó decir…

Apenas llevaba un año como alcalde reelecto de Mazatlán, pero Luis Guillermo Benítez Torres ya tenía cuentas pendientes… las cuales quién sabe si aclare. De acuerdo con Animal Político, se le acusa de no probar el destino de 819 millones de pesos.

Foto: Facebook / QuimicoBenitezTorres

Y quién sabe si para acabar de desafanarse de lo anterior o porque se le invitó a formar parte del gabinete del Estado, pero ayer Benítez Torres (más conocido como El Químico) presentó su renuncia al cargo. Esto lo hizo luego de ofrecer el informe de gobierno correspondiente a su primer año como alcalde reelecto.

Casi a la par que el alcalde de Mazatlán presentó su renuncia, el gobernador de Sinaloa hizo oficial la incorporación de éste a su gabinete. De acuerdo con el mandatario Rubén Rocha, El Químico se encargará de llevar más turismo a la entidad.

Foto: Facebook / QuimicoBenitezTorres

“A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, he decidido invitar a Luis Guillermo, El Químico, Benítez a integrarse a mi Gabinete como Secretario de Turismo”, anunció Rocha en redes sociales.

El ahora exalcalde de Mazatlán no tardó en aceptar el nuevo hueso. “Después de una profunda reflexión decido aceptar la invitación que me hizo el gobernador (… ) es un gran honor que se me confiere y que valida el gran trabajo que el equipo de trabajo del Ayuntamiento realizó por Mazatlán”.

Foto: Facebook / QuimicoBenitezTorres

El Químico llegó a Mazatlán para el periodo 2018-2021. Luego de éste, buscó y ganó la reelección con apoyo de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

De acuerdo con Noreste, apenas el miércoles de la semana pasada la Auditoría Superior del Estado denunció penalmente al Químico ­ante la Fiscalía General por adjudicar directamente contratos para la adquisición de más de 2 mil luminarias a la empresa Azteca Lighting.

La fiscal del Estado, Sara Bruna Quiñónez, checó el caso y dio luz verde para solicitar al Congreso local un juicio de procedencia. Según El Químico, responderá a las acusaciones en su contra como secretario de turismo.