Lo que sabemos de la supuesta renuncia de Luis Videgaray al MIT para refugiarse en Israel

Aunque el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) recientemente le mostró su apoyo en medio de todo el escándalo por el caso Odebrecht y el proceso legal que enfrenta Emilio Lozoya, donde lo andan señalando por actos de corrupción, este sábado se dijo que Luis Videgaray no quiso esperar a que algo más pasara y habría dejado su puesto en dicha institución para mudarse a Israel.

De acuerdo con lo escrito por el periodista Salvador García Soto, en su columna de este sábado para El Universal, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría dejado su puesto como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial en el MIT, para buscar refugio en Israel ante una posible orden de aprehensión por el caso Odebrecht.

“De algo debió enterarse Videgaray, a través de sus abogados, que fuentes muy cercanas aseguran que el que fuera el hombre fuerte de Peña Nieto ha decidido dejar su actual trabajo en el MIT, como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, para buscar refugio y residencia en Israel, país donde intentaría protegerse de un posible extradición a México por lo complicado y exigente del Tratado de Extradición entre ambos países”, escribió García Soto.

Para el periodista, el hecho de que Luis Videgaray haya dejado su “exilio dorado” en el MIT para buscar refugio en Israel (mismo país donde está Tomás Zerón, implicado en el caso Ayotzinapa, según las autoridades mexicanas), es prueba de que la investigación relacionada con Emilio Lozoya no se ha detenido y siguen saliendo pruebas que implican a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Luego de que se hiciera mucho ruido por la columna de Salvador García Soto, otros periodistas ya salieron a desmentir que Luis Videgaray se haya mudado a Israel por temor a ser llamado por las autoridades mexicanas, o de plano, por enfrentar una orden de aprehensión.

La periodista Lourdes Mendoza expresó en Twitter que Luis Videgaray sigue en Boston y que ni planes tiene de mudarse. Compartió la carta que el MIT hizo pública para respaldar al exsecretario de Enrique Peña Nieto frente a la petición de varios estudiantes para que abandonara la institución, como prueba de que no tiene por qué dejar la institución.

El periodista Arturo Cano también publicó en Twitter que Luis Videgaray no ha hecho las maletas y sigue trabajando en el MIT. Dijo que, a través de María Fernanda Casanueva (su oficial mayor en Hacienda y SRE), el exsecretario declaró que sigue en Boston sin plan alguno de mudarse a otro lado.

Que @LVidegaray no hace maletas. A través de María Fernanda Casanueva, quien fuera su oficial mayor en Hacienda y SRE, el ex vicepresidente asegura: “Sigo en Boston, trabajando en MIT, y no tengo plan alguno para mudarme a otro lado. Saludos, y buen fin de semana”.

— Arturo Cano (@ArturoCanoMx) October 10, 2020