Lo que necesitas saber: Israel asegura que su guerra es justa... aunque en las últimas semanas se ha denunciado que sus ataques ya no distinguen entre fuerzas de Hamás y civiles palestinos.

Algunos dirán que se le pasó la mano, otros que no hizo nada más que decir la pura verdad. En lo que se arman grupos de tres y se discute el asunto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva ya es “persona non grata” para Israel.

¿Pues qué dijo Lula da Silva?

En conferencia de prensa celebrada en el marco de la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), Lula da Silva señaló que, para él, lo que ocurre en Gaza está lejos de ser una guerra… más bien es un genocidio. “Lo que pasa con el pueblo palestino no existe en ningún momento histórico”, remató… para luego, quizás, mentalmente decirse a sí mismo “n momento: sí existe”. Y entonces, fue que agregó lo siguiente:

“De hecho, existió… cuando Hitler decidió matar a los judíos”… y ¡pum!, comenzaron las críticas en su contra. Más que eso, un llamamiento de parte del gobierno de Israel.

Israel espera disculpas de Lula

“La comparación hecha por el presidente de Brasil (…) es un grave ataque antisemita que profana la memoria de quienes fueron asesinados en el Holocausto”, reprochó en redes sociales el encargado de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz.

“No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, he declarado al Presidente Lula que es persona non grata en Israel”, agregó Katz en el mensaje ofrecido, luego de reunirse con el embajador de Brasil en Israel. De acuerdo con el funcionario, la sanción no se le levantará a Lula da Silva hasta que se disculpe y “reconsidere sus palabras”.

La comparación de lo que sucede en Gaza con el genocidio del holocausto fue hecho por Lula da Silva a días de que Israel atacó Rafah, una ciudad al sur de la Franja de Gaza considerada como una de las últimas regiones que tienen los palestinos para refugiarse… luego de haber sido desplazados por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El ataque a Rafah fue ejecutado por el Ejército de Israel a pesar de los señalamientos de la comunidad internacional. Incluso, Estados Unidos pidió al gobierno de Netanyahu presentar previamente un plan en el que se garantizara que la nueva acometida militar sería garantizando la seguridad de civiles palestinos… todo eso valió gorro: Israel realizó un operativo en el que se rescataron a dos rehenes, mientras que se mató a 67 palestinos.

