El Olympique de Lyon ha marcado la historia de la Champions League Femenil, de hecho, el club francés es algo así como el dueño del torneo y la máxima referencia en el mundo del balompié femenil, luego de conquistar por quinta ocasión consecutiva el título europeo.

Lyon se impuso 3-1 en la Final sobre el Wolfsburgo en el Estadio de San Sebastián, en España, con un par de goles en el primer tiempo y uno más en los últimos años. Es la tercera ocasión en los últimos cinco años, en los que Wolfsburgo cayó en la Final contra Lyon. En 2016 fue derrotado en tanda de penales y en 2018 en tiempos extra.

Esta fue la edición 19 del torneo femenil y no hay equipo que tenga más títulos que el Lyon, que suma siete campeonatos y dos subcampeonatos. Frankfurt es la escuadra que le sigue en el historia del títulos con cuatro campeonatos, mientras que Wolfsburgo tiene dos.

La escuadra francesa marcó el primer gol del partido gracias a Eugenie Le Sommer, delantera de 31 años de edad y quien juega para el Lyon desde 2010, por lo que ha ganado los siete títulos de Champions con el Olympique.

Lyon’s goal comes after a great collective play:

🔸All 11 players touched the ball

🔸13 passes until Le Sommer’s first shot#UWCL #UWCLfinal pic.twitter.com/O1Z9qX7PS1

— Rodrigo Carvalho (@rodrigoccc97) August 30, 2020