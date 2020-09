Es oficial: Se cancela el macrosimulacro del 19 de septiembre por culpa del coronavirus

Estamos a unos cuantos días del 19 de septiembre, fecha en la cual se conmemoran los sismos de 1985, 2017, y en la que además se lleva a cabo un macrosimulacro donde los ciudadanos reforzamos y mejoramos los protocolos de Protección Civil que debemos de seguir en caso de que otro terremoto azote nuestro país.

Si bien cada año se lleva a cabo este simulacro, hace unos días la alcaldesa de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno capitalino estaba analizando si era una buena idea realizar el simulacro este año y considerando la emergencia sanitaria del COVID-19. Y sí, tal y como lo esperábamos, el macrosimulacro de este 2020 ha quedado cancelado.

Este 19 de septiembre no habrá macrosimulacro en la CDMX

El Gobierno de la CDMX, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, ha anunciado a través de un comunicado que el simulacro del próximo 19 de septiembre queda oficialmente cancelado, esto con el fin de aglomeraciones que pongan en riesgo la vida de las personas y comprometan a los cuerpos de emergencia en la capital.

Ambas dependencias invitan a la ciudadanía a revisar su plan familiar para la prevención de riesgos; identificar zonas de menor riesgo dentro y fuera de sus casas y lugares de trabajo. Establecer roles a seguir en caso de un sismo; y sobre todo, tener la conocida mochila de emergencia a la mano con otros artículos de higiene y prevención que demandan estos tiempos, tales como el cubrebocas, caretas y gel antibacterial.

El 19 de septiembre NO se activará la alerta sísmica

En el escrito, el gobierno afirma que debido a la pandemia actual se ha tomado esta decisión de no tener otro simulacro durante el 2020 (el único se llevó a cabo en enero pasado). Sin embargo, una vez que la emergencia sanitaria del COVID-19 acabe, entonces se retomará el acuerdo para realizar tres simulacros por sismo al año, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección.

Cabe mencionar que el 19 de septiembre no sonará la alerta sísmica como se acostumbra ese día, lo cual quiere decir que en caso de que eso ocurra se trata de un sismo real y deberemos actuar como ya lo sabemos: manteniendo la calma, ubicarse en zonas de menor riesgo (cerca de trabes, columnas o muros de carga), no utilizar elevadores ni escaleras, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, etc.