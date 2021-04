Maestra comparte video de que no le aplicaron vacuna; gobierno dice que lo alteró

En redes sociales circula un video con el que una maestra asegura que no le aplicaron la vacuna contra el COVID en el estado de Nuevo León. Sí, una docente de la guardería Nº 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció que no le aplicaron la dosis de la vacuna para el coronavirus en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

¿Qué denunció la maestra de Nuevo León?

En internet ya circula un video con el que la maestra Ariana Avalos, de 30 años de edad, señala que personal de salud de Nuevo León no le aplicaron la vacuna. Sí, en la grabación se puede ver como al momento de recibir la dosis, no se ve que la enfermera empuje el émbolo.

Además la profesora de la guardería que se encuentra en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, Nuevo León, indicó al periódico Milenio que, al estar en el área de observación se dio cuenta de que no se le aplicó el fármaco. Por esto, fue a reclamar, pero el personal de la Secretaría de Salud la acusó de hacer un fotomontaje con el video que grabó.

Autoridades le dicen que su video es un fotomontaje

En entrevista con el medio, Arana Avalos dijo que autoridades le indicaron que su grabación era un fotomontaje y que sí se le había aplicado la vacuna: “Una persona habló con el doctor de la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje?, lo están viendo ahí ¿En qué momento me voy a editar un video?”.

Finalmente, la maestra exigió a las autoridades que le apliquen de verdad la vacuna contra el COVID, ya que le da miedo regresar a los salones de clase y contagiarse con el coronavirus.

Aquí el video de la maestra:

Vacunas de aire, ahora en Nuevo León. Una maestra denunció que no recibió la dosis; la respuesta de las autoridades fue que ella manipuló el video. Vía @Milenio pic.twitter.com/nzFyd7rWgU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 27, 2021

*Con información de Milenio