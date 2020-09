Malala y Lydia Cacho: Así podrás ver la conversación en el Hay Festival Querétaro 2020

Este miércoles, 2 de septiembre, habrá una conversación entre la activista, Malala Yousafzai y la periodista mexicana, Lydia Cacho. Sí, como parte del Hay Festival Querétaro 2020, se presentará esta plática en vivo por medio de Zoom y en redes sociales.

¿Cómo puedes ver esta conversación?

Esta plática entre la activista pakistaní y la periodista mexicana ocurrirá esta noche, de las 20:30 a las 21:15 horas, por medio de una transmisión en vivo en Zoom.

¿Cómo puedes registrarte? Sólo debes entrar a la página oficial de Hay Festival Querétaro 2020, seleccionar este evento y registrarte con tus datos personales, con lo que después recibirás un correo de confirmación validando la reservación y que también servirá como justificante para el acceso virtual. De hecho, esto aplica para cualquier otra conversación, conferencia o concierto en el cual estés interesado.

¿No alcanzaste lugar? No te preocupes, si no lograste inscribirte al evento, al final de la transmisión se liberará por 24 horas, y de forma gratuita, esta conversación entre Malala Yousafzai y Lydia Cacho en las distintas redes sociales de Hay Festival. Y si aún así no alcanzas a verla, después se añadirá a Hay Player, plataforma donde se suben todos los contenidos del festival.

¿Quiénes son Malala Yousafzai y Lydia Cacho?

La activista y escritora pakistaní, Malala Yousafzai, ganó el Premio Nobel de la Paz, en 2014, por sus trabajos a favor del derecho a la educación en la infancia, especialmente para las niñas. De hecho, con tan sólo 17 años de edad, se convirtió en la persona más joven en recibir este reconocimiento en cualquiera de sus categorías.

Por otra parte, mientras escribía para la BBC, en 2009, criticó en varias ocasiones la presencia Talibán en su país, por lo que sufrió un atentado mientras viajaba en un autobús a su casa en Pakistán, en 2012. Estudió Filosofía, Política y Ciencias Económicas en el Lady Margaret Hall College en Oxford, y también es doctora honoris causa por la Universidad Kings College de Halifax, de Canadá.

Lydia Cacho es una reconocida periodista, escritora y activista que ha recibido varios premios por investigar diferentes crímenes como la trata de personas, convirtiéndose, de hecho, en la más reconocida de México con 55 galardones internacionales.

Además, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres y es cofundadora de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe. Así como autora de libros como Los Demonios del Edén, Muérdele el corazón y Esta boca es mía.

Así es, por éstas y más razones no puedes perderte esta interesante charla entre la activista pakistaní, Malala Yousafzai y la periodista mexicana, Lydia Cacho como parte del Hay Festival Querétaro 2020, además de todos los eventos que estarán disponibles.