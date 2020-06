Liberación de mamá de ‘El Marro’ será investigada: AMLO

Otra vez se le cebó a la 4T lo que parecía un golpe al narco mexicano. Y como que eso a AMLO ya no le está gustando, por lo que pedirá a las autoridades… ¿hacer bien su chamba, para que no haya pierde? Estaría bueno, pero no: más bien investigar a quienes le hallaron huecos legales a la detención de la progenitora de José Antonio Yépez, El Marro.

Un día después de que se diera la liberación de la honorable jefecita del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que se realizará una investigación, toda vez que podría haber ciertos problemas añejos que carga el sistema de impartición de justicia de Guanajuato.

“Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos, ineficacia y corrupción, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la investigación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad”.

Sin afán de acusar directamente (cof, aunque bien que lo insinuó, cof), AMLO señaló que muchas veces se les asignan casos de este calibre a jueces que nomás andan viendo dónde hubo algún error en las detenciones… o cualquier cosita para dejar en libertad a los delincuentes. Por ello, no estaría de más saber bien, bien, por qué se liberó a la mamá del Marro.

Ayer que se dio a conocer la liberación de la susodicha (y de paso, a su hermana y prima), se difundió que el juez consideró no tener las pruebas suficientes para una vinculación a proceso. Además, según El Universal, la defensa de la madre del Marro consiguió probar que a su clienta le “sembraron” los 2 millones de pesos que supuestamente le incautaron… eso que fue detenida horas antes de que se liberara una orden de cateo (algo similar a lo que dijeron pasó con Ovidio Guzmán). Y bueno, también se acusó tortura y demás irregularidades por parte de las autoridades…

Algo raro pasa en Guanajuato

Además de poner en duda la honestidad del juez que se encargó de la liberación de la mamá del Marro, AMLO sugirió que ya es hora de renovar el sistema Judicial de Guanajuato, donde por más que hay homicidios… pues no ve que haya cambios de fiscales y jueces.

#ConferenciaPresidente. Lamenta @lopezobrador_ la liberación de la madre de “El Marro” por Dos fenómenos: “ineficacia y corrupción”. Habrá una investigación a fondo para saber qué sucedió. “Es muy raro todo lo que está sucediendo en Guanajuato”, indicó. pic.twitter.com/G0nZk9pogG — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 29, 2020

“Lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo, estamos hablando del más de 10% de los homicidios que se comenten en el país(…) y cuando se actúa de esta forma se dan estos casos de libertad a presuntos delincuentes”.