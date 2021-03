Que dice Bartlett que amparos contra reforma eléctrica de AMLO son puro show

Si para el gobierno federal la cifra de personas que han perdido la vida por el COVID-19 es nomás para que los medios suban sus acciones, pues qué otra consideración podía tener el número acciones legales contra la reforma eléctrica: eso, igual, puro “chou” opositor.

Para el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es puro show la ola de amparos que se han interpuesto contra la reforma eléctrica que, a grandes rasgos, disminuiría la participación de la iniciativa privada en la generación y venta de energía eléctrica, para darle ventaja a… pues a la CFE, claro.

“Estamos viviendo un show, un show de amparos y más amparos y más amparos”, afirmó Bartlett, luego de refinarse el ridícu… digo, el importante informe de los 100 primeros días del tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual ofreció, obviamente, el propio AMLO.

Conocedor del sentir del pueblo (cómo no, si por décadas ha sabido lo que de veras es ser rechazado… ya saben, por el supuesto fraude del 88), Manuel Bartlett explicó que la técnica de los opositores contra la reforma eléctrica es meter un chingo de amparos, para que así se dé la impresión de que la propuesta de AMLO está gacha y, por lo tanto, es rechazada por una mayoría.

“Todo es para hacer creer que es una ley que está siendo rechazada por la población y en realidad son unos cuantos”, aseguró Bartlett.

De acuerdo con El Economista, hasta el momento van –mínimo– 30 amparos que se han solicitado para dejar quieta por un rato a la reforma eléctrica de AMLO. De este majadero y a la vez “showístico” número de recursos (depende a quién le vayan), los jueces federales especializados en la materia han concedido 26 suspensiones provisionales. Será en los próximos días cuando se sepa si alguna de las suspensiones obtiene calidad de “definitiva”.

En caso de que sea suspendida definitivamente la reforma eléctrica, AMLO tiene un as bajo la manga. Según lo advirtió hace unos días, si los jueces determinar como anticonstitucional su iniciativa, entonces enviaría ooooootra iniciativa de reforma… pero ahora a la Constitución, para que su propuesta eléctrica pase sí o sí. “Porque no puedo ser cómplice del robo y del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y la economía popular”, justificó el presidente.

Pues bueeeeno, regresando con las jocosas declaraciones de Bartlett, señaló que ninguno de los opositores a la reforma ha dicho “esta boca es mía” y aceptado participar en las mesas de diálogo a las que convocó AMLO. A lo mejor después de vacaciones, ¿no? Seeeeee…