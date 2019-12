Este jueves 19 de diciembre la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció los resultados de su investigación contra Manuel Bartlett y la decisión no sorprendió absolutamente a nadie. El dinosaurio consentido que trabaja como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue declarado inocente de los delitos e irregularidades de los que lo acusaban.

Manuel Bartlett era investigado por conflicto de interés, enriquecimiento oculto y ocultamiento de los conflictos de interés.

La que tuvo que salir a dar la cara por la investigación fue Irma Eréndira Sandoval y en una conferencia de prensa larguísima dio una detallada explicación de lo sucedido. Además de mencionar un chorro de veces que no había intocables en este gobierno (no se rían), aseguró tajantemente que no hubo ninguna irregularidad en el actuar de Bartlett.

En resumen se determinó que el titular de la CFE no mintió en sus declaraciones patrimoniales y que lo que ocultó es porque no estaba obligado (legalmente) a contarlo.

Después de solicitar la cooperación de un chorro de autoridades e instancias legales, incluidas la declaración de Manuel Bartlett personalmente, se determinó que él no tiene ninguna injerencia en las empresas que se acusa tenía y que los edificios que están a nombre de su pareja sentimental, de sus hijos y de sus compadres tampoco tienen nada que ver con el antiquísimo político mexicano. “No se desprende que haya tenido conflicto de interés”, señaló Irma Eréndira Sandoval.

En relación a sus dos declaraciones patrimoniales se confirmó que “no se encuentran elementos para determinar determinar faltas administrativas graves”.

Técnicamente, se explicó que tanto los hijos como su pareja sentimental de Bartlett (Julia Abdala) pudieron probarle a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tenían ingresos propios. Entonces, las casas sí son de ellos y Bartlett “no tiene ninguna injerencia en las empresas”.

Recordemos que las acusaciones sobre Manuel Bartlett son bravas.

Además de su larguísimo currículum oscuro en la política mexicana, el dinosaurio adoptado por la cuatroté fue balconeado por presuntamente no declarar más de 800 millones de pesos en bienes raíces. La periodista Areli Quintero reveló que el titular de la CFE —que reportó tener una fortuna superior a los 51 millones de pesos— tiene además una linda operación de compra-venta en las zonas más nice de la Ciudad.

En un reportaje titulado ‘Bartlett Bienes Raíces’ se acusa que hay 23 casas y dos terrenos registrados a nombres de familiares, amigos, su pareja y presuntos prestanombres.

Pero bueno… esa acusación quedó oficialmente terminada por parte de las autoridades mexicanas: Irma Eréndira Sandoval y su equipo de investigadores en la SFP acaban de determinar que Manuel Bartlett es completamente inocente.