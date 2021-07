Y en Marbella: Sujeto atropella a varios y choca contra terraza

Fue un sustazo el que se llevaron en Marbella, España, luego de que un conductor supuestamente perdió el control de su auto y atropelló a varias personas, que se encontraban en las terrazas de la avenida Miguel Cano. Hasta el momento, según el reporte de las autoridades, cinco personas resultaron lesionadas y, afortunadamente, no hubo víctimas mortales.

El atropellamiento múltiple sucedió la tarde -hora local de España- de este 19 de julio y ha quedado registro gracias a videos que ya circulan en redes.

Sujeto atropella a varias personas en Marbella, España

Tras el atropellamiento, las primeras reacciones fueron de alerta entre la población de Marbella e incluso en redes, hasta que pasó el tiempo y hubo un poco más de claridad ante este accidente. ¿Qué sucedió?

Aunque la investigación ya está en marcha, los primeros reportes indican que un hombre de 30 años de edad -y que iba acompañado por otras dos personas- supuestamente perdió el control del coche… y se llevó a los clientes que estaban en las terrazas ubicadas en la avenida Miguel Cano.

Al final, el coche de este sujeto terminó chocando contra un local. José Eduardo Díaz, concejal de Seguridad Ciudadana local, explicó a RTV Marbella que el accidente dejó un saldo de cinco personas heridas, ataques de ansiedad entre algunos comensales y un operativo llevado a cabo por la policía y equipos de emergencia.

Una de las cosas que ayudó a que este accidente no escalara fue el hecho de que en las terrazas no había mucha gente -o no como usualmente se registra en esta popular avenida. Lo cierto es que sí fue un sustazo que terminó en ataques de ansiedad entre algunos clientes de las terrazas.

¿Y el conductor? Por lo pronto, se sabe que será investigado por las autoridades de Marbella para conocer la causa de este accidente que, por menor que haya sido, dio la vuelta al mundo en pocos minutos.