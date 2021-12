Abusados: Estas son las marcas de queso panela de calidad y las imitaciones

Si eres fan de los nopalitos capeados rellenos con queso panela, seguramente esta información te servirá mucho para cuando vayas al super. En la edición de diciembre de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio con un análisis realizado entre el 19 de agosto y el 14 de octubre de este año aplicado a 30 marcas de queso panela en el mercado.

¿Y qué creen? Dos marcas no cumplen con el contenido neto que la etiqueta declara, una marca afirma ser panela cuando es una imitación, dos marcas contienen información en si etiqueta que no contiene el producto y dos marcas de plano no son queso, sino imitación de queso.

Queso panela y la PROFECO

¿Y cuáles fueron los resultados del estudio? De todas las marcas analizadas, dos no cumplieron con el contenido neto declarado, es decir, contiene menos producto del que la etiqueta dice. Este es el caso del queso panela de Zwan Premium y Carranco.

En el caso del queso Alpino, la etiqueta dice que es queso panela cuando en realidad es imitación, lo que induce al error.

Otra marca ‘Los Pioneros de la V del Mu’, tienen en la etiqueta la imagen de una vaca, lo que podría confundir al consumidor respecto a las características del producto. Este queso es una imitación de queso panela.

Finalmente, este mismo análisis afirma que el queso de marca ‘franja’, no es queso, sino una imitación. Si no encontraste entre estos la marca que sueles comprar, entonces no te preocupes.

Las que sí cumplieron con los requisitos son:

Alpura

Bafas

Bové

Bionda

Covadonga

Fud

Great Value

Esmeralda

La Villita

Lala

Los Volcanes

Nochebuena

¿Cómo puedo saber cuál es un queso panela bueno o una imitación?

Cuando vas al super a comprar queso panela, siempre fíjate en las etiquetas, ya que eso te permitirá hacer la elección correcta. En la etiqueta podrás ver si en realidad es queso o una imitación, además de ver la fecha de caducidad.

Toma en cuenta que una vez que abres el queso, tienes que drenar el suero para que no le crezcan hongos, además de siempre mantenerlo refrigerado. Si cuando lo observas en el super, notas que el queso tiene manchas rosas o tiene una apariencia babosa, no lo compres, ya no sirve.

Y aunque no es requisito para el queso, la norma mexicana establece que un quesito panela de buena calidad tiene que contener un mínimo de 17% de proteína, un 59% de humedad que incrementa si se trata de quesos reducidos en grasa, así como un 20% de grasa butírica como mínimo.

Así que mucho ojo, si quieres ver el estudio completo, acá te dejamos el estudio publicado por la Profeco.