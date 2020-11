¿Por qué Cienfuegos regresa a México y García Luna no? Esto explicó Ebrard

Luego de que el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos tomara por sorpresa a medios, la mañanera de este 18 de noviembre estuvo dedicada en gran medida al regreso de Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Sedena, a México. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el hecho de que el fiscal General William P. Barr aceptó retirar los cargos por lavado de dinero y narco contra el exsecretario… ¿y por qué no pasa lo mismo con Genaro García Luna?

“¿Cuál sería la diferencia del caso del general Cienfuegos con García Luna?, ¿por qué actuar de una manera distinta?”, preguntó una reportera al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Y después de asegurar que el regreso de Salvador Cienfuegos Zepeda a México no tiene que ver con los resultados en las elecciones de Estados Unidos, esto dijo Ebrard.

“Hay varias diferencias”: Marcelo Ebrard

“La primera, el general Cienfuegos no es residente en Estados Unidos, no tiene operaciones financieras en Estados Unidos, los delitos que se le imputan son exclusivamente en México, ha solicitado o ha estado pidiendo asistencia consular. Con el caso de García Luna no se dan ninguno de estos supuestos, ni ha pedido nuestra participación”, explicó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

Según Ebrard, los cargos imputados a Salvador Cienfuegos —por lavado de dinero y narcotráfico— inciden en México y como el general no tiene registros de operaciones financieras y tampoco es residente en el gabacho, como Genaro García Luna, quien tenía una residencia de lujo en Miami, Florida; entonces vale más investigar estos cargos en tierras mexicanas que en Estados Unidos.

Otro punto que argumentó Ebrard es la figura de la soberanía nacional. Si México puede investigar este caso —sin la incidencia de Estados Unidos, que además, según la SRE, no informó sobre la investigación en contra de Cienfuegos—, entonces que lo haga la FGR (Fiscalía General de la República).

Cienfuegos regresará a México sin cargos

Pa pronto, el exsecretario de la Defensa Nacional regresará a nuestro país sin ningún cargo, como un ciudadano libre, explicó el gobierno de AMLO.

Ya con este escenario, vale la pena saber que la FGR está armando una investigación con los elementos que tenía el Departamento de Justicia de Estados Unidos —no se agregará ni quitará nada.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, hasta el 11 de noviembre las autoridades estadunidenses entregaron la información del caso que estaban armando y con esta, la FGR investigará a Cienfuegos, quien hasta el momento NO tiene una orden de aprehensión.

Por cierto, este 18 de noviembre, el general enfrentó una última audiencia en Estados Unidos —después de declararse inocente ante los cargos imputados en el gabacho.