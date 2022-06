Ya se iba de gira por la República para iniciar con su campaña por la candidatura presidencial… pero de manera brusca a Marcelo Ebrard se le recordó que, aunque no como antes, pero la pandemia sigue presente.

Así que si se quieren comunicar con él, ahora sí, de lejitos: échenle un “What’s up”, como dice la chaviza…

captura de pantalla

Luego de haber asistido a varios eventos masivos, dejándose ver sin la mínima medida preventiva del COVID-19, el canciller Marcelo Ebrard anunció ayer por la noche que a él también ya le dio el bicho. Resultó positivo en su prueba del SARS-CoV-2.

“En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa”, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la enfermedad no le dio nada dura, sólo algunos malestares que, de no contar con diagnóstico COVID-19, harían creer que se trata de un simple catarrito. “Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse”.

Foto: @m_ebrard

Aunque Ebrard dijo que ayer que se le detectó la enfermedad no estuvo presente en la reunión del Gabinete de Seguridad, seguro todos con los que se ha juntado últimamente ya encendieron la protocolaria alerta. ¿Verdad? No son pocos.

El fin de semana, Marcelo Ebrard estuvo haaaaaaaarrrrrto rodeado de gente. Se le vio en reuniones con regidores y legisladores de Jalisco, donde anunció que ya está en planes para ganar la encuesta de Morena para elegir candidato presidencial.

“Vamos a ir a escuchar, a proponer, a organizarnos y mantener las ventajas en todas las encuestas”, aseguró Ebrard, al dar a conocer que ya tiene equipo de trabajo. Todo listo para irse de gira por toda la República y sumar adeptos a su causa.

Pero bueno, esos planes tendrán que hacerse, por ahora, en modo home office. Anda duro el bicho del COVID. Antes que Marcelo Ebrard, fue Claudia Sheinbaum la que dio positivo a SARS-CoV-2…

Al igual que Marcelo Ebrard, la jefa del gobierno capitalino anduvo muy activa en mítines… ambos bautizados por AMLO como “corcholatas”: funcionarios con posibilidades de ir por la grande en 2024. El otro sería el nada emotivo secretario de Gobernación, Adán Augusto López.