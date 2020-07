“México va a llegar a tiempo a la vacuna contra COVID-19”, asegura Marcelo Ebrard

La Universidad de Oxford y AstraZeneca dieron un paso importante en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 —después de que la revista científica The Lancet publicara los resultados positivos sobre seguridad e inmunidad de las pruebas hechas por los investigadores de esta universidad. Ante este escenario, México se prepara para no quedarse atrás y poder asegurar la distribución de esta vacuna en el país. Así lo explicó Marcelo Ebrard.

En la conferencia mañanera de este 21 de julio, el carnal Marcelo recordó que México está trabajado con la ONU para el desarrollo de una vacuna y su distribución equitativa. Pero también habló de una evaluación sobre los resultados que se han dado a conocer a nivel internacional.

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, México “va a llegar a tiempo, va a estar en el esfuerzo por la vacuna”.

Más o menos esto fue lo que dijo Ebrard en la conferencia:

“Estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones porque los protocolos y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna para este año. Entonces, bueno, ya me dijo el doctor Alcocer y tiene razón de que ya hay que tomar determinaciones en las próximas semanas”.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

— University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020