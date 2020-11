Así fue la marcha feminista en contra de la violencia de género en CDMX

Este 25 de noviembre, varios colectivos feministas realizaron una marcha con motivo del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, en la Ciudad de México. Sí, las protestas comenzaron en el Monumento a la Revolución y terminaron en el Zócalo capitalino o Plaza de la Constitución.

La tarde de este miércoles, colectivos feministas comenzaron a reunirse en la Plaza de la República para comenzar la marcha en contra de la violencia de género. Mujeres, jóvenes y hasta niñas llevaban pancartas, letreros y cruces rosas para protestar en contra de los feminicidios en México.

De hecho, los contingentes también estaban conformados por familias de mujeres asesinadas, de otros grupos de activistas en contra de la violencia de género, y de agrupaciones de feministas más radicales, quienes realizaron pintas para transmitir su molestia por los constantes crímenes en contra de mujeres en todo el país. Igualmente, en paredes escribieron los nombres de algunas víctimas de feminicidio.

De acuerdo a Madeleine Wattenbarger, en la marcha se podían observar menos manifestantes que en otras anteriores o que en años pasados; quizá por la pandemia de COVID-19 que actualmente azota todo el mundo o por el temor de una represión parecida a la que ocurrió recientemente en Cancún.

Al llegar feministas y manifestantes al Zócalo capitalino, activistas y familiares dieron discursos donde se pudieron escuchar mensajes como el siguiente: “Tenemos que protegernos no solo del COVID-19 sino también de ser brutalmente asesinadas durante esta pandemia”.

“Cada vez que arriesgamos nuestros cuerpos para protestar, hemos visto la intensificación de la represión. Quieren etiquetarnos como un grupo de conservadores de derecha. No, Andrés Manuel, no somos conservadores, derechistas ni infiltrados pagados”, dijo otra de las manifestantes.

“Every time we have put our bodies on the line to protest, we have seen the intensification of repression. They want to label us as a group of right-wing conservatives. No, Andres Manuel, we aren’t conservatives, right-wing, or paid infiltrators.” pic.twitter.com/49zpvWqq9C

— Madeleine Wattenbarger (@madeleinewhat) November 25, 2020